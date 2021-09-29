https://ria.ru/20210929/dtp-1752410184.html
Под Волгоградом два человека погибли в ДТП на трассе
Под Волгоградом два человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 29.09.2021
Под Волгоградом два человека погибли в ДТП на трассе
Два автомобиля загорелись после столкновения на трассе в Волгоградской области, в результате ДТП два человека погибли и ещё двое пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T22:18
2021-09-29T22:18
2021-09-29T22:18
происшествия
михайловский район
волгоградская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 29 сен - РИА Новости. Два автомобиля загорелись после столкновения на трассе в Волгоградской области, в результате ДТП два человека погибли и ещё двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, в среду около 21.00 мск на трассе Р-22 "Каспий" в Михайловском районе столкнулись ВАЗ-2114 и "Газель", после чего оба автомобиля загорелись."Силами МЧС производится тушение. В ВАЗе двое погибших", - сообщили в полиции. По данным ведомства, пострадали два человека из "Газели".Отмечается, что на данном участке трассы движение транспорта затруднено, на место ДТП выехало руководство областного ГИБДД.
https://ria.ru/20210820/dtp-1746559421.html
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происшествия, михайловский район, волгоградская область, россия
Под Волгоградом два человека погибли в ДТП на трассе
МВД: под Волгоградом два человека погибли в ДТП на трассе