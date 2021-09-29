https://ria.ru/20210929/dtp-1752410184.html

Под Волгоградом два человека погибли в ДТП на трассе

Под Волгоградом два человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 29.09.2021

Под Волгоградом два человека погибли в ДТП на трассе

Два автомобиля загорелись после столкновения на трассе в Волгоградской области, в результате ДТП два человека погибли и ещё двое пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T22:18

2021-09-29T22:18

2021-09-29T22:18

происшествия

михайловский район

волгоградская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

ВОЛГОГРАД, 29 сен - РИА Новости. Два автомобиля загорелись после столкновения на трассе в Волгоградской области, в результате ДТП два человека погибли и ещё двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации ведомства, в среду около 21.00 мск на трассе Р-22 "Каспий" в Михайловском районе столкнулись ВАЗ-2114 и "Газель", после чего оба автомобиля загорелись."Силами МЧС производится тушение. В ВАЗе двое погибших", - сообщили в полиции. По данным ведомства, пострадали два человека из "Газели".Отмечается, что на данном участке трассы движение транспорта затруднено, на место ДТП выехало руководство областного ГИБДД.

https://ria.ru/20210820/dtp-1746559421.html

михайловский район

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, михайловский район, волгоградская область, россия