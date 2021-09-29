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В Кабардино-Балкарии два человека погибли и трое пострадали в ДТП

В Кабардино-Балкарии два человека погибли и трое пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.09.2021

В Кабардино-Балкарии два человека погибли и трое пострадали в ДТП

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:43

2021-09-29T10:43

2021-09-29T12:39

происшествия

баксанский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает Управление ГИБДД регионального МВД.Отмечается, что, по предварительным данным, 60-летний водитель Lada Kalina и его пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью."В лечебное учреждение доставлен еще один пассажир Лада Калина, водитель и пассажир ВАЗ-2107", - уточняет ведомство.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства ДТП уточняются.

баксанский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, баксанский район, кабардино-балкарская республика (кбр)