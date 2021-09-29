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В Кабардино-Балкарии два человека погибли и трое пострадали в ДТП
В Кабардино-Балкарии два человека погибли и трое пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.09.2021
В Кабардино-Балкарии два человека погибли и трое пострадали в ДТП
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:43
2021-09-29T10:43
2021-09-29T12:39
происшествия
баксанский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает Управление ГИБДД регионального МВД.Отмечается, что, по предварительным данным, 60-летний водитель Lada Kalina и его пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью."В лечебное учреждение доставлен еще один пассажир Лада Калина, водитель и пассажир ВАЗ-2107", - уточняет ведомство.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства ДТП уточняются.
баксанский район
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, баксанский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
10:43 29.09.2021 (обновлено: 12:39 29.09.2021)
В Кабардино-Балкарии два человека погибли и трое пострадали в ДТП
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении трех автомобилей в КБР