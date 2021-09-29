https://ria.ru/20210929/donbass-1752287254.html

Главком ВСУ разрешил открывать огонь в Донбассе, заявил военный журналист

Главком ВСУ разрешил открывать огонь в Донбассе, заявил военный журналист - РИА Новости, 29.09.2021

Главком ВСУ разрешил открывать огонь в Донбассе, заявил военный журналист

Украинским военным разрешили открывать огонь по ополченцам в Донбассе, сообщил в Facebook пресс-офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Алексей... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:26

2021-09-29T12:26

2021-09-29T13:09

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинским военным разрешили открывать огонь по ополченцам в Донбассе, сообщил в Facebook пресс-офицер 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Алексей Годзенко.Кроме того, главком избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию, добавил Годзенко. Он также рассказал, что со складов доставили все имеющиеся турецкие беспилотники Bayraktar и они уже применяются на передовой.В конце июля прошлого года в Донбассе вступило в силу перемирие, которое предусматривает полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, тем не менее между его сторонами продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/donbass-1752033527.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр