18:42 29.09.2021 (обновлено: 18:55 29.09.2021)
Natura Siberica расторгла договор с заместителем гендиректора Трубниковой
Компания Natura Siberica расторгла договор с заместителем гендиректора Ириной Трубниковой
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российский производитель косметики Natura Siberica принял решение расторгнуть трудовой договор с Ириной Трубниковой, говорится в сообщении компании.
"С 12 августа 2021 года заместитель генерального директора в ООО "Первое решение" и ООО "Натура Сиберика" Ирина Трубникова не появляется на рабочем месте. Ее отпуск, оформленный ненадлежащим образом, истек 31 августа 2021 года. Действия Ирины Трубниковой нарушают Трудовой кодекс Российской Федерации. В связи с этим группа Natura Siberica приняла решение расторгнуть с ней трудовой договор", - говорится в заявлении.
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Компания добавляет, что 10 сентября Ирине Трубниковой, первой жене основателя Natura Siberica Андрея Трубникова и совладелице компании, направлено официальное требование явиться на работу и дать объяснения. "Это требование ею проигнорировано. Пропуск Ирины Трубниковой в офис работал каждый рабочий день 2021 года", - отмечается в сообщении. Natura Siberica указывает, что Трубникова не является сотрудником компании с 1 октября.
Основатель Natura Siberica - предприниматель Андрей Трубников. В начале 2000-х годов он создал компанию "Первое решение" и бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а первый магазин с соответствующим названием открылся в 2012 году в Москве.
В начале января 2021 года Трубников скончался, не оставив завещания. После этого у компании начались проблемы, связанные с тем, что на наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков. Ситуация осложнилась сменой руководства в Natura Siberica. В настоящее время компания пребывает в состоянии корпоративного конфликта.