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В ДНР заявили, что Киев на переговорах побил все рекорды по циничности
В ДНР заявили, что Киев на переговорах побил все рекорды по циничности - РИА Новости, 29.09.2021
В ДНР заявили, что Киев на переговорах побил все рекорды по циничности
Представители Киева на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в среду своим поведением побили все рекорды по циничности и... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T23:10
2021-09-29T23:20
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
мид днр
обсе
наталья никонорова
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Представители Киева на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в среду своим поведением побили все рекорды по циничности и абсурдности, а координатор от ОБСЕ молчаливо потворствовал этому, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.По ее словам, представители Киева не предоставили разъяснений касательно заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отменившего запрет открывать ответный огонь без согласования с командованием. Без ответа остались призыв согласовать дополнение к мерам по обеспечению перемирия и требование предоставить гарантии безопасности для восстановления электроснабжения села на юге ДНР, которое уже месяц остается без света после обстрела украинских силовиков."На сегодняшнем заседании представители Украины вместо того, чтобы вести здравую, дипломатичную и плодотворную дискуссию, запускали бумажные самолетики, постоянно смеялись, хотя ничего смешного озвучено не было, и в целом побили все рекорды по циничности и абсурдности. Таким откровенно издевательским поведением украинские власти четко транслируют истинное отношение не только к нам как к представителям Донбасса на минском треке, но и ко всем жителям республик", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По ее словам, недопустимым является и то, что "подобному поведению украинских переговорщиков молчаливо потворствовал координатор от ОБСЕ, что способствовало срыву диалога между сторонами".Руководитель киевской делегации в контактной группы досрочно отключился от видеоконференции проходившего в среду заседания, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Выполняющий обязанности главы украинской делегации господин (Алексей – ред.) Резников в конце сегодня попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения, так и не ответив на поставленные ему, довольно неудобные вопросы. Хотя в начале заседания он громогласно заявлял, что в последнем блоке встречи ответит на все заданные вопросы", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.Представитель Киева на заседании контактной группы по Донбассу саботировал обсуждение вопросов безопасности, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего
https://ria.ru/20210929/gryzlov-1752409005.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, мид днр, обсе, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
23:10 29.09.2021 (обновлено: 23:20 29.09.2021)
 
В ДНР заявили, что Киев на переговорах побил все рекорды по циничности

Глава МИД ДНР Никонорова: Киев на переговорах по Донбассу побил все рекорды по циничности

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Представители Киева на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в среду своим поведением побили все рекорды по циничности и абсурдности, а координатор от ОБСЕ молчаливо потворствовал этому, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
По ее словам, представители Киева не предоставили разъяснений касательно заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отменившего запрет открывать ответный огонь без согласования с командованием. Без ответа остались призыв согласовать дополнение к мерам по обеспечению перемирия и требование предоставить гарантии безопасности для восстановления электроснабжения села на юге ДНР, которое уже месяц остается без света после обстрела украинских силовиков.
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"На сегодняшнем заседании представители Украины вместо того, чтобы вести здравую, дипломатичную и плодотворную дискуссию, запускали бумажные самолетики, постоянно смеялись, хотя ничего смешного озвучено не было, и в целом побили все рекорды по циничности и абсурдности. Таким откровенно издевательским поведением украинские власти четко транслируют истинное отношение не только к нам как к представителям Донбасса на минском треке, но и ко всем жителям республик", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, недопустимым является и то, что "подобному поведению украинских переговорщиков молчаливо потворствовал координатор от ОБСЕ, что способствовало срыву диалога между сторонами".
Руководитель киевской делегации в контактной группы досрочно отключился от видеоконференции проходившего в среду заседания, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Выполняющий обязанности главы украинской делегации господин (Алексей – ред.) Резников в конце сегодня попросту отключился от заседания контактной группы до его официального завершения, так и не ответив на поставленные ему, довольно неудобные вопросы. Хотя в начале заседания он громогласно заявлял, что в последнем блоке встречи ответит на все заданные вопросы", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Представитель Киева на заседании контактной группы по Донбассу саботировал обсуждение вопросов безопасности, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего
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