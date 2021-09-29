https://ria.ru/20210929/demidova-1752293351.html
Путин и Мишустин поздравили Аллу Демидову с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили Аллу Демидову с юбилеем - РИА Новости, 29.09.2021
Путин и Мишустин поздравили Аллу Демидову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Аллу Демидову, назвав ее человеком многогранного дарования, соответствующая телеграмма опубликована... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:13
2021-09-29T13:13
2021-09-29T13:13
культура
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Аллу Демидову, назвав ее человеком многогранного дарования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Актриса театра и кино Алла Демидова отмечает в среду 85-летие.Российский лидер пожелал актрисе здоровья и всего самого доброго.К поздравлениям присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив, что актриса многие годы восхищает зрителей своими яркими работами.Творчество Аллы Демидовой было отмечено различными званиями и наградами. В 1984 году она была удостоена звания Народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР (1977), а также Премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства 2000 года. Актриса награждена российскими орденами Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2011) степеней. Она является обладателем Премии имени К.С. Станиславского (1993), Премии "Ника" (за 2004 год), "Золотой Орел" (за 2005 год) и др.
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алла демидова, владимир путин, михаил мишустин, новости культуры, театр
Путин и Мишустин поздравили Аллу Демидову с юбилеем
Путин в поздравлении актрисе Алле Демидовой назвал ее человеком многогранного дарования
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Аллу Демидову, назвав ее человеком многогранного дарования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Актриса театра и кино Алла Демидова отмечает в среду 85-летие.
"Поздравляю Вас с юбилеем. Человек многогранного дарования, Вы добились успеха как актриса театра и кино, как писатель и автор литературно-поэтических концертных программ, создатель уникального "Театра А". Ваши творческая смелость, стремление экспериментировать, раздвигать профессиональные горизонты и преданность лучшим традициям отечественного искусства достойны высокого признания", - говорится в поздравлении.
Российский лидер пожелал актрисе здоровья и всего самого доброго.
К поздравлениям присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив, что актриса многие годы восхищает зрителей своими яркими работами.
"Талантливая и утонченная, многие годы Вы восхищаете зрителей своими яркими работами в кино и на театральной сцене. Ваши работы – это всегда живые эмоции, полёт вдохновения, безупречное чувство стиля. Желаю Вам удачи, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", - приводится текст телеграммы на сайте кабмина.
Творчество Аллы Демидовой было отмечено различными званиями и наградами. В 1984 году она была удостоена звания Народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР (1977), а также Премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства 2000 года. Актриса награждена российскими орденами Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2011) степеней. Она является обладателем Премии имени К.С. Станиславского (1993), Премии "Ника" (за 2004 год), "Золотой Орел" (за 2005 год) и др.