https://ria.ru/20210929/demidova-1752293351.html

Путин и Мишустин поздравили Аллу Демидову с юбилеем

Путин и Мишустин поздравили Аллу Демидову с юбилеем - РИА Новости, 29.09.2021

Путин и Мишустин поздравили Аллу Демидову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Аллу Демидову, назвав ее человеком многогранного дарования, соответствующая телеграмма опубликована... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:13

2021-09-29T13:13

2021-09-29T13:13

культура

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владимир путин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Аллу Демидову, назвав ее человеком многогранного дарования, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Актриса театра и кино Алла Демидова отмечает в среду 85-летие.Российский лидер пожелал актрисе здоровья и всего самого доброго.К поздравлениям присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив, что актриса многие годы восхищает зрителей своими яркими работами.Творчество Аллы Демидовой было отмечено различными званиями и наградами. В 1984 году она была удостоена звания Народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР (1977), а также Премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства 2000 года. Актриса награждена российскими орденами Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2011) степеней. Она является обладателем Премии имени К.С. Станиславского (1993), Премии "Ника" (за 2004 год), "Золотой Орел" (за 2005 год) и др.

https://ria.ru/20210929/demidova-1752060905.html

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алла демидова, владимир путин, михаил мишустин, новости культуры, театр