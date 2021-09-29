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Биография Аллы Демидовой
Биография Аллы Демидовой - РИА Новости, 29.09.2021
Биография Аллы Демидовой
Актриса театра и кино Алла Сергеевна Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Ее мать работала лаборанткой на кафедре экономического факультета МГУ,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T07:50
2021-09-29T07:50
справки
алла демидова
москва
гоголь-центр
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Актриса театра и кино Алла Сергеевна Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Ее мать работала лаборанткой на кафедре экономического факультета МГУ, отец погиб на фронте при взятии Варшавы в 1944 году. После школы, не пройдя конкурс в Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина, Алла Демидова поступила на экономический факультет МГУ, который окончила в 1959 году.На третьем курсе университета начала играть в Студенческом театре МГУ. Ее первой заметной ролью стала Лида Петрусова в пьесе "Такая любовь" (1958) Павла Когоута в постановке Ролана Быкова.В 1959 году Алла Демидова поступила в Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина на курс педагога Анны Орочко.Сыграв в 1963 году в дипломном спектакле "Добрый человек из Сезуана" (госпожа Янг) в постановке Юрия Любимова, в 1964 году она вошла в труппу Театра на Таганке.На театральной сцене Демидова играла поначалу в основном небольшие роли. С 1968 года она была занята в главных ролях в постановках Юрия Любимова: "Тартюф" (Эльмира, 1968), "Час Пик" (пани Боженцкая, 1969), "Гамлет" (Гертруда, 1971), "Деревянные кони" (Василиса Милентьевна, 1974), "Преступление и наказание" (мать Раскольникова, 1979), "Три сестры" (Маша, 1981), "Борис Годунов" (Марина Мнишек, 1982), а также в постановке "Вишневого сада" Анатолия Эфроса (Раневская, 1975).Вместе с Владимиром Высоцким работала над постановками спектаклей "Крик" по Теннесси Уильямсу и "Федра" по Жану Расину. Воплощение обоих замыслов оборвалось в июле 1980 года со смертью Высоцкого.В 1988 году Алла Демидова впервые сотрудничала с Романом Виктюком, сыграв роль Федры в одноименном спектакле по пьесе Марины Цветаевой.После возвращения в Театр на Таганке Юрия Любимова Демидова играла в спектаклях "Борис Годунов" (1988), "Пир во время чумы" (1989), "Электра" (1992).Еще считаясь актрисой "Таганки", Демидова в 1993 году создала собственный театр "А". В постановках греческого режиссера Теодороса Терзопулоса она исполнила главные роли в спектаклях "Квартет" Хайнера Мюллера (1993), "Медея" Мюллера – Еврипида (1996) и "Гамлет-урок" по Уильяму Шекспиру (2001).В 1998 году она играла Донну Анну, Лауру в постановке Анатолия Васильева "А.С. Пушкин. "Каменный гость" и другие стихи" в Театре "Школа драматического искусства".В последние годы Демидова играет поэтические моноспектакли.В декабре 2016 года в московском "Гоголь-центре" состоялась премьера спектакля "Ахматова. Поэма без героя", созданного Аллой Демидовой в сотрудничестве с режиссером Кириллом Серебренниковым. В 2018 году за эту постановку Демидова получила Российскую национальную театральную премию "Золотая маска" как лучшая драматическая актриса. В кино дебют актрисы состоялся в 1957 году в фильме Захара Аграненко "Ленинградская симфония". Первой заметной работой в кино стала роль Ольги Берггольц в фильме Игоря Таланкина "Дневные звезды" (1966). В 1968 году Алла Демидова по итогам опроса журнала "Советский экран" была названа самой перспективной актрисой, в 1970-1980-х годах она стала одной из самых популярных киноактрис. Среди ее киноработ – Ангелика Бюхер в сериале "Щит и меч" (1968) Владимира Басова, Аркадина в "Чайке" (1970) и Герцогиня Мальборо в "Стакане воды" (1979) Юлия Карасика, Елизавета Павловна в "Зеркале" (1974) Андрея Тарковского, Лора Лайонс киноленте "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" (1981) Игоря Масленникова, Елена Протасова в драме "Дети солнца" (1985) Леонида Пчелкина.В 1990-х годах Алла Демидова сыграла Лебядкину в кинофильме "Бесы" (1992), императрицу Елизавету Алексеевну в "Незримом путешественнике" (1998) Игоря и Дмитрия Таланкиных, мисс Минчин в "Маленькой принцессе" (1997) Владимира Грамматикова.В 2000-х годах исполнила роли в картинах "Письма к Эльзе" (2002) и "Русские деньги" (2006) Игоря Масленникова, "Смерть Таирова" (2004) Бориса Бланка, "Настройщик" (2004) и "Вечное возвращение" (2012) Киры Муратовой.В 2017 году она сыграла роль в драме Рустама Хамдамова "Мешок без дна".Демидова – автор книг: "Вторая реальность" (1980), "А скажите, Иннокентий Михайлович…" (1988), "Владимир Высоцкий" (1989), "Тени зазеркалья" (1993), "Бегущая строка памяти" (2000), "Ахматовские зеркала" (2004, 2009), "Заполняя паузу" (2007), "В глубине зеркал" (2008), "Письма к Тому" (2010), "Зеркальный лабиринт" (2013), "Ностальгия – это память" (2016), "Итальянские путешествия. Путешествие на озеро Гарда" (2017).В декабре 2018 года за свою новую книгу "Всему на этом свете бывает конец…"она получила премию "Театральный роман".Творчество Аллы Демидовой было отмечено различными званиями и наградами. В 1984 году она была удостоена звания Народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР (1977), а также Премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства 2000 года.Актриса награждена российскими орденами Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2011) степеней. Она является обладателем Премии имени К.С. Станиславского (1993), Премии "Ника" (за 2004 год), "Золотой Орел" (за 2005 год) и др.В 2013 году актриса была удостоена премии "Хрустальная Турандот". В 2015 году Демидова получила Российскую национальную актерскую премию "Фигаро" имени Андрея Миронова в номинации "За служение театральному Отечеству". В сентябре 2016 года актриса была удостоена почетного приза "Госпожа Удача" имени Павла Луспекаева кинофестиваля "Киношок". В декабре 2016 года Демидова стала обладательницей премии "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены". В 2018 году она была удостоена Международной премии Станиславского, премии "Золотая маска", а также Платоновской премии в области литературы и искусства. Алла Демидова была замужем за киносценаристом Владимиром Валуцким (1936-2015), известным по фильмам и сериалам "Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980), "Мэри Поппинс, до свидания" (1983), "Зимняя вишня" (1985), "Благословите женщину" (2003), "Есенин" (2005), "Не хлебом единым" (2005), "Адмиралъ" (2008), "Шпион" (2012) и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, алла демидова, москва, гоголь-центр
07:50 29.09.2021
 

Биография Аллы Демидовой

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Алла Демидова
Актриса Алла Демидова - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Читать ria.ru в
Актриса театра и кино Алла Сергеевна Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Ее мать работала лаборанткой на кафедре экономического факультета МГУ, отец погиб на фронте при взятии Варшавы в 1944 году.
После школы, не пройдя конкурс в Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина, Алла Демидова поступила на экономический факультет МГУ, который окончила в 1959 году.
На третьем курсе университета начала играть в Студенческом театре МГУ. Ее первой заметной ролью стала Лида Петрусова в пьесе "Такая любовь" (1958) Павла Когоута в постановке Ролана Быкова.
В 1959 году Алла Демидова поступила в Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина на курс педагога Анны Орочко.
Сыграв в 1963 году в дипломном спектакле "Добрый человек из Сезуана" (госпожа Янг) в постановке Юрия Любимова, в 1964 году она вошла в труппу Театра на Таганке.
На театральной сцене Демидова играла поначалу в основном небольшие роли. С 1968 года она была занята в главных ролях в постановках Юрия Любимова: "Тартюф" (Эльмира, 1968), "Час Пик" (пани Боженцкая, 1969), "Гамлет" (Гертруда, 1971), "Деревянные кони" (Василиса Милентьевна, 1974), "Преступление и наказание" (мать Раскольникова, 1979), "Три сестры" (Маша, 1981), "Борис Годунов" (Марина Мнишек, 1982), а также в постановке "Вишневого сада" Анатолия Эфроса (Раневская, 1975).
Вместе с Владимиром Высоцким работала над постановками спектаклей "Крик" по Теннесси Уильямсу и "Федра" по Жану Расину. Воплощение обоих замыслов оборвалось в июле 1980 года со смертью Высоцкого.
В 1988 году Алла Демидова впервые сотрудничала с Романом Виктюком, сыграв роль Федры в одноименном спектакле по пьесе Марины Цветаевой.
После возвращения в Театр на Таганке Юрия Любимова Демидова играла в спектаклях "Борис Годунов" (1988), "Пир во время чумы" (1989), "Электра" (1992).
Еще считаясь актрисой "Таганки", Демидова в 1993 году создала собственный театр "А". В постановках греческого режиссера Теодороса Терзопулоса она исполнила главные роли в спектаклях "Квартет" Хайнера Мюллера (1993), "Медея" Мюллера – Еврипида (1996) и "Гамлет-урок" по Уильяму Шекспиру (2001).
В 1998 году она играла Донну Анну, Лауру в постановке Анатолия Васильева "А.С. Пушкин. "Каменный гость" и другие стихи" в Театре "Школа драматического искусства".
В последние годы Демидова играет поэтические моноспектакли.
В декабре 2016 года в московском "Гоголь-центре" состоялась премьера спектакля "Ахматова. Поэма без героя", созданного Аллой Демидовой в сотрудничестве с режиссером Кириллом Серебренниковым. В 2018 году за эту постановку Демидова получила Российскую национальную театральную премию "Золотая маска" как лучшая драматическая актриса.
В кино дебют актрисы состоялся в 1957 году в фильме Захара Аграненко "Ленинградская симфония". Первой заметной работой в кино стала роль Ольги Берггольц в фильме Игоря Таланкина "Дневные звезды" (1966). В 1968 году Алла Демидова по итогам опроса журнала "Советский экран" была названа самой перспективной актрисой, в 1970-1980-х годах она стала одной из самых популярных киноактрис. Среди ее киноработ – Ангелика Бюхер в сериале "Щит и меч" (1968) Владимира Басова, Аркадина в "Чайке" (1970) и Герцогиня Мальборо в "Стакане воды" (1979) Юлия Карасика, Елизавета Павловна в "Зеркале" (1974) Андрея Тарковского, Лора Лайонс киноленте "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" (1981) Игоря Масленникова, Елена Протасова в драме "Дети солнца" (1985) Леонида Пчелкина.
В 1990-х годах Алла Демидова сыграла Лебядкину в кинофильме "Бесы" (1992), императрицу Елизавету Алексеевну в "Незримом путешественнике" (1998) Игоря и Дмитрия Таланкиных, мисс Минчин в "Маленькой принцессе" (1997) Владимира Грамматикова.
В 2000-х годах исполнила роли в картинах "Письма к Эльзе" (2002) и "Русские деньги" (2006) Игоря Масленникова, "Смерть Таирова" (2004) Бориса Бланка, "Настройщик" (2004) и "Вечное возвращение" (2012) Киры Муратовой.
В 2017 году она сыграла роль в драме Рустама Хамдамова "Мешок без дна".
Демидова – автор книг: "Вторая реальность" (1980), "А скажите, Иннокентий Михайлович…" (1988), "Владимир Высоцкий" (1989), "Тени зазеркалья" (1993), "Бегущая строка памяти" (2000), "Ахматовские зеркала" (2004, 2009), "Заполняя паузу" (2007), "В глубине зеркал" (2008), "Письма к Тому" (2010), "Зеркальный лабиринт" (2013), "Ностальгия – это память" (2016), "Итальянские путешествия. Путешествие на озеро Гарда" (2017).
В декабре 2018 года за свою новую книгу "Всему на этом свете бывает конец…"она получила премию "Театральный роман".
Творчество Аллы Демидовой было отмечено различными званиями и наградами. В 1984 году она была удостоена звания Народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР (1977), а также Премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства 2000 года.
Актриса награждена российскими орденами Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2011) степеней.
Она является обладателем Премии имени К.С. Станиславского (1993), Премии "Ника" (за 2004 год), "Золотой Орел" (за 2005 год) и др.
В 2013 году актриса была удостоена премии "Хрустальная Турандот".
В 2015 году Демидова получила Российскую национальную актерскую премию "Фигаро" имени Андрея Миронова в номинации "За служение театральному Отечеству".
В сентябре 2016 года актриса была удостоена почетного приза "Госпожа Удача" имени Павла Луспекаева кинофестиваля "Киношок".
В декабре 2016 года Демидова стала обладательницей премии "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены".
В 2018 году она была удостоена Международной премии Станиславского, премии "Золотая маска", а также Платоновской премии в области литературы и искусства.
Алла Демидова была замужем за киносценаристом Владимиром Валуцким (1936-2015), известным по фильмам и сериалам "Приключение Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980), "Мэри Поппинс, до свидания" (1983), "Зимняя вишня" (1985), "Благословите женщину" (2003), "Есенин" (2005), "Не хлебом единым" (2005), "Адмиралъ" (2008), "Шпион" (2012) и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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