https://ria.ru/20210929/citrus-1752346614.html

В S7 уточнили, когда сформируют маршрутную сеть нового лоукостера Citrus

В S7 уточнили, когда сформируют маршрутную сеть нового лоукостера Citrus - РИА Новости, 29.09.2021

В S7 уточнили, когда сформируют маршрутную сеть нового лоукостера Citrus

S7 Airlines сформирует маршрутную сеть нового российского лоукостера Cirtrus к весне 2022 года, сообщила журналистам глава совета директоров и основной акционер РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:09

2021-09-29T17:09

2021-09-29T17:09

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s7 airlines

новости - туризм

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. S7 Airlines сформирует маршрутную сеть нового российского лоукостера Cirtrus к весне 2022 года, сообщила журналистам глава совета директоров и основной акционер компании Татьяна Филева на форуме Forbes Woman Day."Начало продаж – весной, летом в июле взлетаем", — сказала она, уточнив что маршрутная сеть также будет готова к весне. Старт продаж билетов — апрель 2022 года.О создании нового лоукостера S7 объявила в конце июля. Он называется Citrus (сокращенно от Cities of Russia). Предполагается, что его маршрутная сеть будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области. По словам Филевой, авиакомпания ещё не определилась с аэропортами базирования. "Задача лоукостера – снизить на максимум косты, чтобы дать минимальные перевозки из региона в регион", — добавила она.Филева также уточнила, что заявленные параметры проекта по деньгам не изменились. Ранее она сообщала об инвестициях в создание лоукостера в размере 2,5-3 миллиардов рублей.Она рассказала и о сложной ситуации с ростом цен на авиатопливо. "Не буду говорить конкретные цифры, потому что это контракты, но: раньше мы грузили сильно меньше 40 тысяч рублей за тонну, а сейчас почти под 50 тысяч. Это все при том, что на рынке до сих пор покупательская способность низкая, никто переплачивать ни за что не готов, гиперинфляция", — отметила она.

https://ria.ru/20210923/loukoster-1751452181.html

https://ria.ru/20210929/delovoyturizm-1752290969.html

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