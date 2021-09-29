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Туризм
https://ria.ru/20210929/citrus-1752346614.html
В S7 уточнили, когда сформируют маршрутную сеть нового лоукостера Citrus
В S7 уточнили, когда сформируют маршрутную сеть нового лоукостера Citrus - РИА Новости, 29.09.2021
В S7 уточнили, когда сформируют маршрутную сеть нового лоукостера Citrus
S7 Airlines сформирует маршрутную сеть нового российского лоукостера Cirtrus к весне 2022 года, сообщила журналистам глава совета директоров и основной акционер РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:09
2021-09-29T17:09
туризм
s7 airlines
новости - туризм
лоукостеры
россия
экономика
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. S7 Airlines сформирует маршрутную сеть нового российского лоукостера Cirtrus к весне 2022 года, сообщила журналистам глава совета директоров и основной акционер компании Татьяна Филева на форуме Forbes Woman Day."Начало продаж – весной, летом в июле взлетаем", — сказала она, уточнив что маршрутная сеть также будет готова к весне. Старт продаж билетов — апрель 2022 года.О создании нового лоукостера S7 объявила в конце июля. Он называется Citrus (сокращенно от Cities of Russia). Предполагается, что его маршрутная сеть будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области. По словам Филевой, авиакомпания ещё не определилась с аэропортами базирования. "Задача лоукостера – снизить на максимум косты, чтобы дать минимальные перевозки из региона в регион", — добавила она.Филева также уточнила, что заявленные параметры проекта по деньгам не изменились. Ранее она сообщала об инвестициях в создание лоукостера в размере 2,5-3 миллиардов рублей.Она рассказала и о сложной ситуации с ростом цен на авиатопливо. "Не буду говорить конкретные цифры, потому что это контракты, но: раньше мы грузили сильно меньше 40 тысяч рублей за тонну, а сейчас почти под 50 тысяч. Это все при том, что на рынке до сих пор покупательская способность низкая, никто переплачивать ни за что не готов, гиперинфляция", — отметила она.
https://ria.ru/20210923/loukoster-1751452181.html
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москва
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s7 airlines, новости - туризм, лоукостеры, россия, экономика, московская область (подмосковье), москва
17:09 29.09.2021
 
В S7 уточнили, когда сформируют маршрутную сеть нового лоукостера Citrus

Продажи билетов нового лоукостера Citrus начнутся весной, а первые рейсы –следующим летом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер авиакомпании "S7 Airlines" над аэропортом Симферополя
Пассажирский авиалайнер авиакомпании S7 Airlines над аэропортом Симферополя - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. S7 Airlines сформирует маршрутную сеть нового российского лоукостера Cirtrus к весне 2022 года, сообщила журналистам глава совета директоров и основной акционер компании Татьяна Филева на форуме Forbes Woman Day.
"Начало продаж – весной, летом в июле взлетаем", — сказала она, уточнив что маршрутная сеть также будет готова к весне. Старт продаж билетов — апрель 2022 года.
О создании нового лоукостера S7 объявила в конце июля. Он называется Citrus (сокращенно от Cities of Russia). Предполагается, что его маршрутная сеть будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области.
По словам Филевой, авиакомпания ещё не определилась с аэропортами базирования. "Задача лоукостера – снизить на максимум косты, чтобы дать минимальные перевозки из региона в регион", — добавила она.
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Филева также уточнила, что заявленные параметры проекта по деньгам не изменились. Ранее она сообщала об инвестициях в создание лоукостера в размере 2,5-3 миллиардов рублей.
Она рассказала и о сложной ситуации с ростом цен на авиатопливо. "Не буду говорить конкретные цифры, потому что это контракты, но: раньше мы грузили сильно меньше 40 тысяч рублей за тонну, а сейчас почти под 50 тысяч. Это все при том, что на рынке до сих пор покупательская способность низкая, никто переплачивать ни за что не готов, гиперинфляция", — отметила она.
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