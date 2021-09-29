https://ria.ru/20210929/chuvashiya-1752350560.html

Житель Чувашии получил 11 лет колонии за развращение девочек через соцсети

Житель Чувашии получил 11 лет колонии за развращение девочек через соцсети - РИА Новости, 29.09.2021

Житель Чувашии получил 11 лет колонии за развращение девочек через соцсети

Житель чувашской деревни, развративший через интернет 31 девочку, получил 11 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:48

2021-09-29T16:48

2021-09-29T16:48

происшествия

чебоксарский район

чувашская республика (чувашия)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Житель чувашской деревни, развративший через интернет 31 девочку, получил 11 лет колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следствием и судом установлено, что с августа по декабрь 2019 года 27-летний житель деревни Микши-Энзей Чебоксарского района через социальную сеть заводил знакомства с несовершеннолетними и вел с ними переписку на сексуальную тематику, оказывая на них развращающее влияние и побуждая присылать ему фото интимного характера. Некоторым из них злоумышленник отправлял фотографии порнографического характера, которые скачивал в интернете. Всего от действий злоумышленника пострадала 31 несовершеннолетняя девочка.Согласно заключению проведенной комиссионной судебно-психиатрической экспертизы, осужденный признан вменяемым, при этом у него обнаружено психическое расстройство.Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших 14-летнего возраста – 11 эпизодов), части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия), пункта "б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов среди несовершеннолетних – 6 эпизодов)."Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20190920/1558942533.html

https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727523271.html

чебоксарский район

чувашская республика (чувашия)

россия

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происшествия, чебоксарский район, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф), россия