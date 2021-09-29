https://ria.ru/20210929/britantsy-1752278087.html
Британцы заступились за переводчицу Путина
Британцы заступились за переводчицу Путина - РИА Новости, 29.09.2021
Британцы заступились за переводчицу Путина
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают теорию о том, что Владимир Путин якобы специально выбрал красивую переводчицу для встречи с Дональдом... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:49
2021-09-29T11:49
2021-09-29T11:49
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают теорию о том, что Владимир Путин якобы специально выбрал красивую переводчицу для встречи с Дональдом Трампом в 2019 году.В своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заявила, что "привлекательную брюнетку" подобрали для отвлечения внимания американского коллеги во время переговоров.Многие комментаторы негативно восприняли это утверждение. Так, пользователь под ником hilldweller отметил, что эта женщина – профессиональный переводчик и приехала на встречу, чтобы выполнять свою работу."… а не участвовать в модном показе", – добавил он.В то же время не мало пользователей Twitter отметили, что российская переводчица действительно обладает приятной внешностью."Я вижу красивую леди", – поделился один из них.Однако не обошлось и без шуток. Комментатор под ником Steve посоветовал использовать для отвлечения Трампа его картонную фигурку."Вот в кого он действительно влюблен", – иронизирует читатель."В таком случае Трамп хотел взять Ненси Пелоси на переговоры по ядерным вооружениям в качестве отравы для глаз", – заключил третий.Книга Стефани Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме. Представитель экс-президента Лиз Харрингтон заявила, что это издание — "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа".Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что кандидатуры переводчиков для Путина утверждает МИД России по заявке администрации президента.
https://ria.ru/20210928/tramp-1752179268.html
https://ria.ru/20210928/perevodchitsa-1752217021.html
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в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, россия
Британцы заступились за переводчицу Путина
Читатели Daily Mail: переводчица Путина красивая, но она приехала выполнять свою работу
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
активно обсуждают теорию о том, что Владимир Путин
якобы специально выбрал красивую переводчицу для встречи с Дональдом Трампом
в 2019 году.
В своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заявила, что "привлекательную брюнетку" подобрали для отвлечения внимания американского коллеги во время переговоров.
Многие комментаторы негативно восприняли это утверждение. Так, пользователь под ником hilldweller отметил, что эта женщина – профессиональный переводчик и приехала на встречу, чтобы выполнять свою работу.
"… а не участвовать в модном показе", – добавил он.
"Если это именно те детали, о которых Гришем рассказывает в своей позорной и скучной книжечке, то ей явно нечего больше сказать", – написал Chester Derpington.
В то же время не мало пользователей Twitter отметили, что российская переводчица действительно обладает приятной внешностью.
"Я вижу красивую леди", – поделился один из них.
"Так выглядит русская женщина", – пояснил другой.
Однако не обошлось и без шуток. Комментатор под ником Steve посоветовал использовать для отвлечения Трампа его картонную фигурку.
"Вот в кого он действительно влюблен", – иронизирует читатель.
"А не русский родной язык Трампа?", – спрашивает еще один.
"В таком случае Трамп хотел взять Ненси Пелоси на переговоры по ядерным вооружениям в качестве отравы для глаз", – заключил третий.
Книга Стефани Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме. Представитель экс-президента Лиз Харрингтон заявила, что это издание — "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа".
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что кандидатуры переводчиков для Путина утверждает МИД России по заявке администрации президента.