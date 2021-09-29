https://ria.ru/20210929/boys-1752171018.html

Amazon создаст спин-офф супергеройского сериала "Пацаны", пишут СМИ

Amazon создаст спин-офф супергеройского сериала "Пацаны", пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2021

Amazon создаст спин-офф супергеройского сериала "Пацаны", пишут СМИ

Студия Amazon подписала контракт на создание спин-оффа супергеройского боевика Эрика Крипке "Пацаны", сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T06:41

2021-09-29T06:41

2021-09-29T06:41

культура

новости культуры

кино и сериалы

the hollywood reporter

сет роген

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Студия Amazon подписала контракт на создание спин-оффа супергеройского боевика Эрика Крипке "Пацаны", сообщает The Hollywood Reporter. Сценаристами и шоураннерами проекта выбрали Мишел Фазекаш и Тара Баттерс, которые ранее руководили телесериалом "Агент Картер", основанном на комиксах Marvel. Они заменили Крейга Розенберга, который покинул шоу после творческих разногласий с Amazon и продюсерами Sony Pictures TV.По информации THR, подготовительная работа над этим сериалом, у которого пока нет названия, ведется больше года. Известно, что действие в нем будет происходить в колледже для начинающих супергероев. В учебном заведении царит жестокая конкуренция за контракты в лучших городах и за популярность. Главные роли в сериале исполнят Джаз Синклер ("Леденящие душу приключения Сабрины"), Шейн Пол МакГи ("Невозможно поверить"), Эйми Карреро ("Елена – принцесса Авалора"), Рейна Хардести ("Брокмайр") и другие.Шоу получит рейтинг R и будет предназначено для взрослой аудитории, поскольку в него включат жестокие и сексуальные сцены. Фазекаш и Баттерс также будут продюсировать проект вместе с шоураннером оригинального сериала "Пацаны" Эриком Крипке, Сетом Рогеном, Эваном Голдбергом, Джеймсом Уивером и другими. Дату выхода спин-оффа пока не объявили.

https://ria.ru/20210927/witcher-1752047372.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, the hollywood reporter, сет роген