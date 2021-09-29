В Киеве сравнили противоречия с Москвой с борьбой за Иерусалим
Арестович сравнил противоречия Киева и Москвы с борьбой арабов и евреев за Иерусалим
© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Алексей Арестович сравнил противоречия Украины и РФ с борьбой арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим, "только это борьба за Киево-печерскую лавру и старый Киев".
Ранее Арестович неоднократно делал громкие заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе. Так, Арестович предлагал переименовать Украину в Русь-Украину и назвал афганских беженцев умнее среднестатистического украинца.
"Надо помнить, что Россия — это единственное известное мне государство, у которого центр исторической государственности, на котором они настаивают, лежит за пределами страны при всех ее размерах. И лежит он в Киеве, из-за чего наш конфликт с Российской Федерацией носит совершенно особый характер. Этот характер такой, как у арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим. У нас это борьба за Киево-печерскую лавру и старый Киев", - сказал Арестович в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.
При этом он отметил, что Россия якобы "отобрала" у Украины часть промышленного потенциала и территории, обосновывая это историческими претензиями и своей трактовкой истории.
"Не нужно вести исторические войны с Россией, а нужно просто нам, как обществу, ответить на вопросы их исторических притязаний и собственной идентификации. Я считаю, что украинскую идентификацию можно было бы и дополнить ее составляющую, которая ведется со времен Киевской Руси", - считает внештатный советник.