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В Киеве сравнили противоречия с Москвой с борьбой за Иерусалим
В Киеве сравнили противоречия с Москвой с борьбой за Иерусалим - РИА Новости, 29.09.2021
В Киеве сравнили противоречия с Москвой с борьбой за Иерусалим
Внештатный советник главы офиса президента Алексей Арестович сравнил противоречия Украины и РФ с борьбой арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим, "только... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:05
2021-09-29T12:05
в мире
украина
киев
иерусалим
россия
алексей арестович
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Алексей Арестович сравнил противоречия Украины и РФ с борьбой арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим, "только это борьба за Киево-печерскую лавру и старый Киев".Ранее Арестович неоднократно делал громкие заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе. Так, Арестович предлагал переименовать Украину в Русь-Украину и назвал афганских беженцев умнее среднестатистического украинца."Надо помнить, что Россия — это единственное известное мне государство, у которого центр исторической государственности, на котором они настаивают, лежит за пределами страны при всех ее размерах. И лежит он в Киеве, из-за чего наш конфликт с Российской Федерацией носит совершенно особый характер. Этот характер такой, как у арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим. У нас это борьба за Киево-печерскую лавру и старый Киев", - сказал Арестович в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.При этом он отметил, что Россия якобы "отобрала" у Украины часть промышленного потенциала и территории, обосновывая это историческими претензиями и своей трактовкой истории."Не нужно вести исторические войны с Россией, а нужно просто нам, как обществу, ответить на вопросы их исторических притязаний и собственной идентификации. Я считаю, что украинскую идентификацию можно было бы и дополнить ее составляющую, которая ведется со времен Киевской Руси", - считает внештатный советник.
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748096362.html
https://ria.ru/20210928/ubiraytes-1752220542.html
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в мире, украина, киев, иерусалим, россия, алексей арестович
12:05 29.09.2021
 
В Киеве сравнили противоречия с Москвой с борьбой за Иерусалим

Арестович сравнил противоречия Киева и Москвы с борьбой арабов и евреев за Иерусалим

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Алексей Арестович сравнил противоречия Украины и РФ с борьбой арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим, "только это борьба за Киево-печерскую лавру и старый Киев".
Ранее Арестович неоднократно делал громкие заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе. Так, Арестович предлагал переименовать Украину в Русь-Украину и назвал афганских беженцев умнее среднестатистического украинца.
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"Надо помнить, что Россия — это единственное известное мне государство, у которого центр исторической государственности, на котором они настаивают, лежит за пределами страны при всех ее размерах. И лежит он в Киеве, из-за чего наш конфликт с Российской Федерацией носит совершенно особый характер. Этот характер такой, как у арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим. У нас это борьба за Киево-печерскую лавру и старый Киев", - сказал Арестович в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.
При этом он отметил, что Россия якобы "отобрала" у Украины часть промышленного потенциала и территории, обосновывая это историческими претензиями и своей трактовкой истории.
"Не нужно вести исторические войны с Россией, а нужно просто нам, как обществу, ответить на вопросы их исторических притязаний и собственной идентификации. Я считаю, что украинскую идентификацию можно было бы и дополнить ее составляющую, которая ведется со времен Киевской Руси", - считает внештатный советник.
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В миреУкраинаКиевИерусалимРоссияАлексей Арестович
 
 
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