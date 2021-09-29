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В Киеве сравнили противоречия с Москвой с борьбой за Иерусалим

В Киеве сравнили противоречия с Москвой с борьбой за Иерусалим - РИА Новости, 29.09.2021

В Киеве сравнили противоречия с Москвой с борьбой за Иерусалим

Внештатный советник главы офиса президента Алексей Арестович сравнил противоречия Украины и РФ с борьбой арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим, "только... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:05

2021-09-29T12:05

2021-09-29T12:05

в мире

украина

киев

иерусалим

россия

алексей арестович

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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Алексей Арестович сравнил противоречия Украины и РФ с борьбой арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим, "только это борьба за Киево-печерскую лавру и старый Киев".Ранее Арестович неоднократно делал громкие заявления, которые вызывали неоднозначную реакцию в обществе. Так, Арестович предлагал переименовать Украину в Русь-Украину и назвал афганских беженцев умнее среднестатистического украинца."Надо помнить, что Россия — это единственное известное мне государство, у которого центр исторической государственности, на котором они настаивают, лежит за пределами страны при всех ее размерах. И лежит он в Киеве, из-за чего наш конфликт с Российской Федерацией носит совершенно особый характер. Этот характер такой, как у арабов и евреев за Храмовую гору и Иерусалим. У нас это борьба за Киево-печерскую лавру и старый Киев", - сказал Арестович в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.При этом он отметил, что Россия якобы "отобрала" у Украины часть промышленного потенциала и территории, обосновывая это историческими претензиями и своей трактовкой истории."Не нужно вести исторические войны с Россией, а нужно просто нам, как обществу, ответить на вопросы их исторических притязаний и собственной идентификации. Я считаю, что украинскую идентификацию можно было бы и дополнить ее составляющую, которая ведется со времен Киевской Руси", - считает внештатный советник.

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748096362.html

https://ria.ru/20210928/ubiraytes-1752220542.html

украина

киев

иерусалим

россия

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в мире, украина, киев, иерусалим, россия, алексей арестович