https://ria.ru/20210929/borba-1752244396.html

Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами

Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами - РИА Новости, 29.09.2021

Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами

Московский институт теплотехники (разработчик и производитель баллистических ракет "Тополь-М" и "Булава") нашел способ борьбы с лесными пожарами с помощью... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T01:40

2021-09-29T01:40

2021-09-29T09:19

технологии

московский институт теплотехники

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746569623_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d50f23cac2b67e729e3b340094007260.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Московский институт теплотехники (разработчик и производитель баллистических ракет "Тополь-М" и "Булава") нашел способ борьбы с лесными пожарами с помощью ракетных технологий и запатентовал "пушку" для тушения, следует из документов, размещенных в базе данных Роспатента.Новаторство заключается в том, что специальный состав для образования пены помещен в водный раствор, но пена формируется не сразу, а активируется со временем. Так как дальность полета пены меньше, чем струи жидкого раствора, авторы считают этот способ более "дальнобойным", позволяющим тушить пожары на большем расстоянии.В пояснении к патенту описан способ установки времени "срабатывания" и уровня концентрации пены после выброса, а также приводится схема специального устройства.В этом устройстве и реализован "ракетный" принцип работы, который Институт теплотехники применяет в основной сфере своей деятельности. Все его ракеты работают на твердом топливе: продукты горения выбрасываются из сопла двигателя и создают реактивную тягу. Подобно этому, в системе пожаротушения продукты горения твердотопливных элементов вытесняют из бака водный раствор, то есть "стреляют" им в нужном направлении.

https://ria.ru/20210921/pozhary-1751080855.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, московский институт теплотехники, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)