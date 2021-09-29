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Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами - РИА Новости, 29.09.2021
Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
Московский институт теплотехники (разработчик и производитель баллистических ракет "Тополь-М" и "Булава") нашел способ борьбы с лесными пожарами с помощью... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T01:40
2021-09-29T09:19
технологии
московский институт теплотехники
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Московский институт теплотехники (разработчик и производитель баллистических ракет "Тополь-М" и "Булава") нашел способ борьбы с лесными пожарами с помощью ракетных технологий и запатентовал "пушку" для тушения, следует из документов, размещенных в базе данных Роспатента.Новаторство заключается в том, что специальный состав для образования пены помещен в водный раствор, но пена формируется не сразу, а активируется со временем. Так как дальность полета пены меньше, чем струи жидкого раствора, авторы считают этот способ более "дальнобойным", позволяющим тушить пожары на большем расстоянии.В пояснении к патенту описан способ установки времени "срабатывания" и уровня концентрации пены после выброса, а также приводится схема специального устройства.В этом устройстве и реализован "ракетный" принцип работы, который Институт теплотехники применяет в основной сфере своей деятельности. Все его ракеты работают на твердом топливе: продукты горения выбрасываются из сопла двигателя и создают реактивную тягу. Подобно этому, в системе пожаротушения продукты горения твердотопливных элементов вытесняют из бака водный раствор, то есть "стреляют" им в нужном направлении.
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технологии, московский институт теплотехники, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
01:40 29.09.2021 (обновлено: 09:19 29.09.2021)
 
Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами

Московский институт теплотехники запатентовал способ борьбы с лесными пожарами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Московский институт теплотехники (разработчик и производитель баллистических ракет "Тополь-М" и "Булава") нашел способ борьбы с лесными пожарами с помощью ракетных технологий и запатентовал "пушку" для тушения, следует из документов, размещенных в базе данных Роспатента.

"Изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях, создания заградительных полос для ликвидации лесных верховых и низовых пожаров", — говорится в пояснении к патенту.

Новаторство заключается в том, что специальный состав для образования пены помещен в водный раствор, но пена формируется не сразу, а активируется со временем. Так как дальность полета пены меньше, чем струи жидкого раствора, авторы считают этот способ более "дальнобойным", позволяющим тушить пожары на большем расстоянии.
В пояснении к патенту описан способ установки времени "срабатывания" и уровня концентрации пены после выброса, а также приводится схема специального устройства.
В этом устройстве и реализован "ракетный" принцип работы, который Институт теплотехники применяет в основной сфере своей деятельности. Все его ракеты работают на твердом топливе: продукты горения выбрасываются из сопла двигателя и создают реактивную тягу. Подобно этому, в системе пожаротушения продукты горения твердотопливных элементов вытесняют из бака водный раствор, то есть "стреляют" им в нужном направлении.
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ТехнологииМосковский институт теплотехникиФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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