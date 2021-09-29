https://ria.ru/20210929/blizzard-1752243648.html

Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации

Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации - РИА Новости, 29.09.2021

Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации

Американская компания Activision Blizzard, являющаяся одним из крупнейших производителей видеоигр, выплатит 18 миллионов долларов для урегулирования иска о... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T01:11

2021-09-29T01:11

2021-09-29T01:11

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Американская компания Activision Blizzard, являющаяся одним из крупнейших производителей видеоигр, выплатит 18 миллионов долларов для урегулирования иска о дискриминации.Как сообщает CNN, контролирующие органы ранее заявили, что в компании сотрудницы подвергаются домогательствам, а оплата их труда меньше, чем у мужчин. В жалобе говорится, что дискриминации подвергались беременные сотрудницы.Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, а также Call of Duty и многие другие.

https://ria.ru/20200809/1575530346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша