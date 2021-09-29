https://ria.ru/20210929/blizzard-1752243648.html
Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации - РИА Новости, 29.09.2021
Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Американская компания Activision Blizzard, являющаяся одним из крупнейших производителей видеоигр, выплатит 18 миллионов долларов для урегулирования иска о... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T01:11
2021-09-29T01:11
2021-09-29T01:11
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Американская компания Activision Blizzard, являющаяся одним из крупнейших производителей видеоигр, выплатит 18 миллионов долларов для урегулирования иска о дискриминации.Как сообщает CNN, контролирующие органы ранее заявили, что в компании сотрудницы подвергаются домогательствам, а оплата их труда меньше, чем у мужчин. В жалобе говорится, что дискриминации подвергались беременные сотрудницы.Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, а также Call of Duty и многие другие.
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в мире, сша
Activision Blizzard выплатит 18 миллионов долларов по иску о дискриминации
Игровой гигант Activision Blizzard выплатит $18 миллионов по иску о дискриминации
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Американская
компания Activision Blizzard, являющаяся одним из крупнейших производителей видеоигр, выплатит 18 миллионов долларов для урегулирования иска о дискриминации.
Как сообщает CNN, контролирующие органы ранее заявили, что в компании сотрудницы подвергаются домогательствам, а оплата их труда меньше, чем у мужчин. В жалобе говорится, что дискриминации подвергались беременные сотрудницы.
"Activision Blizzard согласились создать фонд в размере 18 миллионов долларов, чтобы урегулировать ситуацию с предполагаемыми заявителями", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, а также Call of Duty и многие другие.