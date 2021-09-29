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Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве - РИА Новости, 29.09.2021
Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T05:42
2021-09-29T09:50
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сша
обсе
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.Мероприятие планировалось провести 27 сентября.По словам главы американского дипведомства, Вашингтон "по-прежнему ожидает, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить свои запланированные встречи", посвященные теме прав человека. В заключение он подчеркнул, что США не станут игнорировать нарушения прав человека в мире.
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в мире, варшава, сша, обсе, энтони блинкен, россия
05:42 29.09.2021 (обновлено: 09:50 29.09.2021)
 
Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

Госсекретарь Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве по правам человека

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.
Мероприятие планировалось провести 27 сентября.

"К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека", — сказал Блинкен.

По словам главы американского дипведомства, Вашингтон "по-прежнему ожидает, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить свои запланированные встречи", посвященные теме прав человека.
В заключение он подчеркнул, что США не станут игнорировать нарушения прав человека в мире.
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В миреВаршаваСШАОБСЕЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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