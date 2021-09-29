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Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве - РИА Новости, 29.09.2021
Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T05:42
2021-09-29T05:42
2021-09-29T09:50
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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.Мероприятие планировалось провести 27 сентября.По словам главы американского дипведомства, Вашингтон "по-прежнему ожидает, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить свои запланированные встречи", посвященные теме прав человека. В заключение он подчеркнул, что США не станут игнорировать нарушения прав человека в мире.
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в мире, варшава, сша, обсе, энтони блинкен, россия
05:42 29.09.2021 (обновлено: 09:50 29.09.2021)
Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
Госсекретарь Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве по правам человека