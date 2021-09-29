https://ria.ru/20210929/blinken-1752247628.html

Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве - РИА Новости, 29.09.2021

Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T05:42

2021-09-29T05:42

2021-09-29T09:50

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ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.Мероприятие планировалось провести 27 сентября.По словам главы американского дипведомства, Вашингтон "по-прежнему ожидает, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить свои запланированные встречи", посвященные теме прав человека. В заключение он подчеркнул, что США не станут игнорировать нарушения прав человека в мире.

https://ria.ru/20210926/protivostoyanie-1751863118.html

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сша

россия

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2021

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