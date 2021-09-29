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https://ria.ru/20210929/blagoustroystvo-1752371215.html
В Москве в Крылатском благоустроили сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой
В Москве в Крылатском благоустроили сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой - РИА Новости, 29.09.2021
В Москве в Крылатском благоустроили сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой
Новое общественное пространство появилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:04
2021-09-29T18:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Новое общественное пространство появилось на западе столицы. Благоустроили сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой в районе Крылатское: реконструировали площадку для отдыха, установили садовые диваны, сделали сцену для проведения праздничных районных мероприятий, обновили 2 детские площадки: установили качели, песочный дворик, детский телеграф, игровые комплексы для развития моторики рук малышей, обустроили веревочный лабиринт", - говорится в сообщении.Отмечается, что также восстановили дорожно-тропиночную сеть, высадили более 600 кустарников, разбили цветники, обновили газоны, установили новые опоры освещения.
https://realty.ria.ru/20210917/blagoustroystvo-1750476479.html
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москва, городское хозяйство москвы
18:04 29.09.2021
 

В Москве в Крылатском благоустроили сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыНовое общественное пространство появилось на западе Москвы
Новое общественное пространство появилось на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Новое общественное пространство появилось на западе столицы. Благоустроили сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой в районе Крылатское: реконструировали площадку для отдыха, установили садовые диваны, сделали сцену для проведения праздничных районных мероприятий, обновили 2 детские площадки: установили качели, песочный дворик, детский телеграф, игровые комплексы для развития моторики рук малышей, обустроили веревочный лабиринт", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что также восстановили дорожно-тропиночную сеть, высадили более 600 кустарников, разбили цветники, обновили газоны, установили новые опоры освещения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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