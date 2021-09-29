https://ria.ru/20210929/blagoustroystvo-1752371215.html

В Москве в Крылатском благоустроили сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой

В Москве в Крылатском благоустроили сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой - РИА Новости, 29.09.2021

В Москве в Крылатском благоустроили сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой

Новое общественное пространство появилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:04

2021-09-29T18:04

2021-09-29T18:04

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Новое общественное пространство появилось на западе столицы. Благоустроили сквер у библиотеки имени Анны Ахматовой в районе Крылатское: реконструировали площадку для отдыха, установили садовые диваны, сделали сцену для проведения праздничных районных мероприятий, обновили 2 детские площадки: установили качели, песочный дворик, детский телеграф, игровые комплексы для развития моторики рук малышей, обустроили веревочный лабиринт", - говорится в сообщении.Отмечается, что также восстановили дорожно-тропиночную сеть, высадили более 600 кустарников, разбили цветники, обновили газоны, установили новые опоры освещения.

https://realty.ria.ru/20210917/blagoustroystvo-1750476479.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы