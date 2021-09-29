Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
Эксперт Берзон: работу на фондовом рынке надо начинать с выбора брокера
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Когда банковские депозиты не приносят дохода, многие граждане, имеющие сбережения, обращают взор в сторону фондового рынка. Как снизить риски торговли ценными бумагами, рассказал агентству "Прайм" директор федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон.
"Начинать работу на фондовом рынке надо с выбора брокера. Договор на брокерское обслуживание лучше всего заключать с крупной надежной компанией, которая имеет долгую историю и пережила кризисы 2008 и 2014 года", — поянсил Николай Берзон.
Важный момент — какие услуги, кроме посреднических, предложит клиенту брокерская компания.
"Обычно комиссия с каждой сделки составляет порядка 0,1 процента. Однако многие брокеры предоставляют клиентам аналитические обзоры фондового рынка и берут за эту услугу дополнительные деньги", — добавил Берзон.
В начале работы брокер составляет так называемый риск-профиль клиента — при опросе выясняет, склонен ли тот рисковать или наоборот придерживается консервативного поведения. По словам Берзона, если вы не хотите рисковать, лучше вкладывать средства в облигации — они гарантируют фиксированный доход. Инвестиции в акции могут принести большую прибыль, но и риски потерять деньги на рынке акций выше.
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