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Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке - РИА Новости, 29.09.2021
Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
Когда банковские депозиты не приносят дохода, многие граждане, имеющие сбережения, обращают взор в сторону фондового рынка. Как снизить риски торговли ценными... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T02:15
2021-09-29T02:15
экономика
высшая школа экономики (вшэ)
инвестиции
биржа
россия
николай берзон
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Когда банковские депозиты не приносят дохода, многие граждане, имеющие сбережения, обращают взор в сторону фондового рынка. Как снизить риски торговли ценными бумагами, рассказал агентству "Прайм" директор федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон.Важный момент — какие услуги, кроме посреднических, предложит клиенту брокерская компания."Обычно комиссия с каждой сделки составляет порядка 0,1 процента. Однако многие брокеры предоставляют клиентам аналитические обзоры фондового рынка и берут за эту услугу дополнительные деньги", — добавил Берзон.В начале работы брокер составляет так называемый риск-профиль клиента — при опросе выясняет, склонен ли тот рисковать или наоборот придерживается консервативного поведения. По словам Берзона, если вы не хотите рисковать, лучше вкладывать средства в облигации — они гарантируют фиксированный доход. Инвестиции в акции могут принести большую прибыль, но и риски потерять деньги на рынке акций выше.
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экономика, высшая школа экономики (вшэ), инвестиции, биржа, россия, николай берзон
02:15 29.09.2021
 
Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке

Эксперт Берзон: работу на фондовом рынке надо начинать с выбора брокера

© Fotolia / sergey_pСтопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Fotolia / sergey_p
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Когда банковские депозиты не приносят дохода, многие граждане, имеющие сбережения, обращают взор в сторону фондового рынка. Как снизить риски торговли ценными бумагами, рассказал агентству "Прайм" директор федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон.

"Начинать работу на фондовом рынке надо с выбора брокера. Договор на брокерское обслуживание лучше всего заключать с крупной надежной компанией, которая имеет долгую историю и пережила кризисы 2008 и 2014 года", — поянсил Николай Берзон.

Важный момент — какие услуги, кроме посреднических, предложит клиенту брокерская компания.
"Обычно комиссия с каждой сделки составляет порядка 0,1 процента. Однако многие брокеры предоставляют клиентам аналитические обзоры фондового рынка и берут за эту услугу дополнительные деньги", — добавил Берзон.
В начале работы брокер составляет так называемый риск-профиль клиента — при опросе выясняет, склонен ли тот рисковать или наоборот придерживается консервативного поведения. По словам Берзона, если вы не хотите рисковать, лучше вкладывать средства в облигации — они гарантируют фиксированный доход. Инвестиции в акции могут принести большую прибыль, но и риски потерять деньги на рынке акций выше.
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ЭкономикаВысшая школа экономики (ВШЭ)ИнвестицииБиржаРоссияНиколай Берзон
 
 
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