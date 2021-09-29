https://ria.ru/20210929/birzha-1752243761.html

Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке

Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке - РИА Новости, 29.09.2021

Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке

Когда банковские депозиты не приносят дохода, многие граждане, имеющие сбережения, обращают взор в сторону фондового рынка. Как снизить риски торговли ценными... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T02:15

2021-09-29T02:15

2021-09-29T02:15

экономика

высшая школа экономики (вшэ)

инвестиции

биржа

россия

николай берзон

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Когда банковские депозиты не приносят дохода, многие граждане, имеющие сбережения, обращают взор в сторону фондового рынка. Как снизить риски торговли ценными бумагами, рассказал агентству "Прайм" директор федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон.Важный момент — какие услуги, кроме посреднических, предложит клиенту брокерская компания."Обычно комиссия с каждой сделки составляет порядка 0,1 процента. Однако многие брокеры предоставляют клиентам аналитические обзоры фондового рынка и берут за эту услугу дополнительные деньги", — добавил Берзон.В начале работы брокер составляет так называемый риск-профиль клиента — при опросе выясняет, склонен ли тот рисковать или наоборот придерживается консервативного поведения. По словам Берзона, если вы не хотите рисковать, лучше вкладывать средства в облигации — они гарантируют фиксированный доход. Инвестиции в акции могут принести большую прибыль, но и риски потерять деньги на рынке акций выше.

https://ria.ru/20210927/razvorot-1751920078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, высшая школа экономики (вшэ), инвестиции, биржа, россия, николай берзон