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В Минцифры заявили о высоком уровне системы безопасности "Госуслуг"
В Минцифры заявили о высоком уровне системы безопасности "Госуслуг" - РИА Новости, 29.09.2021
В Минцифры заявили о высоком уровне системы безопасности "Госуслуг"
Система обеспечения безопасности портала "Госуслуг" многоуровневая и соответствует текущим вызовам, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов почти за две... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:35
2021-09-29T15:35
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
олег качанов
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Система обеспечения безопасности портала "Госуслуг" многоуровневая и соответствует текущим вызовам, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов почти за две недели до начала проведения на сайте переписи населения."Чем более популярным становится портал… тем выше должны быть требования по безопасности. Мы в этом году дополнительно усилили меры безопасности", - сообщил Качанов в ходе презентации электронного переписного листа и партнерской программы переписи в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос об обеспечении безопасности данных на "Госуслугах"."Система обеспечения информационной безопасности портала "Госуслуги" достаточно многоэтажная и, на наш взгляд, соответствует вызовам", - добавил он.Качанов указал, что в среднем на заполнение переписного листа у человека уходит 23 минуты. При этом, заполняя форму, пользователь может в любой момент сохранить черновик и продолжить введение данных позже.Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен - по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков.
https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751108197.html
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), олег качанов, россия
15:35 29.09.2021
 
В Минцифры заявили о высоком уровне системы безопасности "Госуслуг"

Замглавы Минцифры Качанов заявил о высоком уровне системы безопасности "Госуслуг"

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Система обеспечения безопасности портала "Госуслуг" многоуровневая и соответствует текущим вызовам, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов почти за две недели до начала проведения на сайте переписи населения.
"Чем более популярным становится портал… тем выше должны быть требования по безопасности. Мы в этом году дополнительно усилили меры безопасности", - сообщил Качанов в ходе презентации электронного переписного листа и партнерской программы переписи в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос об обеспечении безопасности данных на "Госуслугах".
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 12:05
Минцифры предложило добавить новый сервис на портал госуслуг
"Система обеспечения информационной безопасности портала "Госуслуги" достаточно многоэтажная и, на наш взгляд, соответствует вызовам", - добавил он.
Качанов указал, что в среднем на заполнение переписного листа у человека уходит 23 минуты. При этом, заполняя форму, пользователь может в любой момент сохранить черновик и продолжить введение данных позже.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен - по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков.
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 13:16
Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
 
ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Олег КачановРоссия
 
 
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