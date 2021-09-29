https://ria.ru/20210929/bayden-1752414745.html

Байден отказался встретиться с Аббасом на Генассамблее ООН, сообщили СМИ

Байден отказался встретиться с Аббасом на Генассамблее ООН, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2021

Байден отказался встретиться с Аббасом на Генассамблее ООН, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден отказался встречаться с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в ходе недели высокого уровня ООН на прошлой неделе, сообщил... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T23:30

2021-09-29T23:30

2021-09-29T23:30

в мире

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оон

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джо байден

махмуд аббас

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался встречаться с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в ходе недели высокого уровня ООН на прошлой неделе, сообщил портал Axios со ссылкой на американские и палестинские источники.Портал называет отказ от встречи "необычным" и считает, что это свидетельствует о том, что израильско-палестинские переговоры не входят в число основных приоритетов Байдена.При этом советники Байдена сказали Аббасу, что президент США вообще не будет проводить двусторонние встречи. В результате Байден, хоть и посетил Нью-Йорк на короткое время, но все же провел три "двусторонки".

https://ria.ru/20210522/bayden-1733413689.html

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нью-йорк (город)

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в мире, сша, оон, нью-йорк (город), джо байден, махмуд аббас