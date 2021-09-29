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https://ria.ru/20210929/bayden-1752414745.html
Байден отказался встретиться с Аббасом на Генассамблее ООН, сообщили СМИ
Байден отказался встретиться с Аббасом на Генассамблее ООН, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2021
Байден отказался встретиться с Аббасом на Генассамблее ООН, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден отказался встречаться с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в ходе недели высокого уровня ООН на прошлой неделе, сообщил... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T23:30
2021-09-29T23:30
в мире
сша
оон
нью-йорк (город)
джо байден
махмуд аббас
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался встречаться с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в ходе недели высокого уровня ООН на прошлой неделе, сообщил портал Axios со ссылкой на американские и палестинские источники.Портал называет отказ от встречи "необычным" и считает, что это свидетельствует о том, что израильско-палестинские переговоры не входят в число основных приоритетов Байдена.При этом советники Байдена сказали Аббасу, что президент США вообще не будет проводить двусторонние встречи. В результате Байден, хоть и посетил Нью-Йорк на короткое время, но все же провел три "двусторонки".
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в мире, сша, оон, нью-йорк (город), джо байден, махмуд аббас
23:30 29.09.2021
 
Байден отказался встретиться с Аббасом на Генассамблее ООН, сообщили СМИ

Axios: Байден отказался встретиться с главой Палестины Аббасом на Генассамблее ООН

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался встречаться с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в ходе недели высокого уровня ООН на прошлой неделе, сообщил портал Axios со ссылкой на американские и палестинские источники.
Портал называет отказ от встречи "необычным" и считает, что это свидетельствует о том, что израильско-палестинские переговоры не входят в число основных приоритетов Байдена.
При этом советники Байдена сказали Аббасу, что президент США вообще не будет проводить двусторонние встречи. В результате Байден, хоть и посетил Нью-Йорк на короткое время, но все же провел три "двусторонки".
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В миреСШАООННью-Йорк (город)Джо БайденМахмуд Аббас
 
 
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