https://ria.ru/20210929/bayden-1752414745.html
Байден отказался встретиться с Аббасом на Генассамблее ООН, сообщили СМИ
Байден отказался встретиться с Аббасом на Генассамблее ООН, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.09.2021
Байден отказался встретиться с Аббасом на Генассамблее ООН, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден отказался встречаться с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в ходе недели высокого уровня ООН на прошлой неделе, сообщил... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T23:30
2021-09-29T23:30
2021-09-29T23:30
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался встречаться с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в ходе недели высокого уровня ООН на прошлой неделе, сообщил портал Axios со ссылкой на американские и палестинские источники.Портал называет отказ от встречи "необычным" и считает, что это свидетельствует о том, что израильско-палестинские переговоры не входят в число основных приоритетов Байдена.При этом советники Байдена сказали Аббасу, что президент США вообще не будет проводить двусторонние встречи. В результате Байден, хоть и посетил Нью-Йорк на короткое время, но все же провел три "двусторонки".
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в мире, сша, оон, нью-йорк (город), джо байден, махмуд аббас
Байден отказался встретиться с Аббасом на Генассамблее ООН, сообщили СМИ
Axios: Байден отказался встретиться с главой Палестины Аббасом на Генассамблее ООН