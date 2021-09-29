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Байден не выполнил ни одного обещания по России, заявили в США
Байден не выполнил ни одного обещания по России, заявили в США - РИА Новости, 29.09.2021
Байден не выполнил ни одного обещания по России, заявили в США
С начала президентского срока Джо Байден еще ни разу не выполнил свое предвыборное обещание проводить жесткую политику в отношении России. Таким мнением... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:30
2021-09-29T11:48
в мире
сша
владимир путин
джо байден
договор снв-3
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. С начала президентского срока Джо Байден еще ни разу не выполнил свое предвыборное обещание проводить жесткую политику в отношении России. Таким мнением поделился обозреватель журнала National Review Джим Джерати.Придя к власти, американский лидер позвонил Владимиру Путину и пообещал "защищать национальные интересы США в ответ на вредоносные действия России". Позднее он захотел заставить российского коллегу "заплатить" за якобы вмешательство в выборы пятилетней давности.Однако, как считает автор, на этом решительность Байдена закончилась.Так, в апреле этого года администрация Белого дома ввела дополнительные санкции против России и анонсировала увеличение финансовой помощи для Украины, но уже в июне после первой встречи с Путиным президент США выступил за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, подчеркнул журналист.Он также напомнил о согласии Байдена продлить действие Договора СНВ-3 и об отказе противостоять реализации проекта "Северный поток — 2", что, по мнению Джерати, ставит европейские страны в зависимость от российского газа.Помимо этого, глава Белого дома не только прекратил строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США, но и нарастил поставки нефти из России, добавил он.В качестве последнего доказательства автор привел недавнюю новость о том, что США хотели использовать российские военные объекты в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистане.Обозреватель заключил, что в этом случае все контртеррористические операции Вашингтона в регионе будут зависеть от сотрудничества с Москвой, а все планируемые шаги будут известны российским разведывательным службам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/okean-1751703903.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, договор снв-3, северный поток — 2, россия
10:30 29.09.2021 (обновлено: 11:48 29.09.2021)
 
Байден не выполнил ни одного обещания по России, заявили в США

National Review: президент Байден решил не проводить жесткую политику в отношении России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. С начала президентского срока Джо Байден еще ни разу не выполнил свое предвыборное обещание проводить жесткую политику в отношении России. Таким мнением поделился обозреватель журнала National Review Джим Джерати.
Придя к власти, американский лидер позвонил Владимиру Путину и пообещал "защищать национальные интересы США в ответ на вредоносные действия России". Позднее он захотел заставить российского коллегу "заплатить" за якобы вмешательство в выборы пятилетней давности.
Однако, как считает автор, на этом решительность Байдена закончилась.
Так, в апреле этого года администрация Белого дома ввела дополнительные санкции против России и анонсировала увеличение финансовой помощи для Украины, но уже в июне после первой встречи с Путиным президент США выступил за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, подчеркнул журналист.
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Он также напомнил о согласии Байдена продлить действие Договора СНВ-3 и об отказе противостоять реализации проекта "Северный поток — 2", что, по мнению Джерати, ставит европейские страны в зависимость от российского газа.
Помимо этого, глава Белого дома не только прекратил строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США, но и нарастил поставки нефти из России, добавил он.
В качестве последнего доказательства автор привел недавнюю новость о том, что США хотели использовать российские военные объекты в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистане.
Обозреватель заключил, что в этом случае все контртеррористические операции Вашингтона в регионе будут зависеть от сотрудничества с Москвой, а все планируемые шаги будут известны российским разведывательным службам.
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В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденДоговор СНВ-3Северный поток — 2Россия
 
 
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