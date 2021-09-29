10:30 29.09.2021 (обновлено: 11:48 29.09.2021)
Байден не выполнил ни одного обещания по России, заявили в США
National Review: президент Байден решил не проводить жесткую политику в отношении России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. С начала президентского срока Джо Байден еще ни разу не выполнил свое предвыборное обещание проводить жесткую политику в отношении России. Таким мнением поделился обозреватель журнала National Review Джим Джерати.
Придя к власти, американский лидер позвонил Владимиру Путину и пообещал "защищать национальные интересы США в ответ на вредоносные действия России". Позднее он захотел заставить российского коллегу "заплатить" за якобы вмешательство в выборы пятилетней давности.
Однако, как считает автор, на этом решительность Байдена закончилась.
Так, в апреле этого года администрация Белого дома ввела дополнительные санкции против России и анонсировала увеличение финансовой помощи для Украины, но уже в июне после первой встречи с Путиным президент США выступил за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, подчеркнул журналист.
Он также напомнил о согласии Байдена продлить действие Договора СНВ-3 и об отказе противостоять реализации проекта "Северный поток — 2", что, по мнению Джерати, ставит европейские страны в зависимость от российского газа.
Помимо этого, глава Белого дома не только прекратил строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США, но и нарастил поставки нефти из России, добавил он.
В качестве последнего доказательства автор привел недавнюю новость о том, что США хотели использовать российские военные объекты в Центральной Азии для контртеррористических операций в Афганистане.
Обозреватель заключил, что в этом случае все контртеррористические операции Вашингтона в регионе будут зависеть от сотрудничества с Москвой, а все планируемые шаги будут известны российским разведывательным службам.