https://ria.ru/20210929/babiy_yar-1752275049.html

Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться, заявил Зеленский

Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться, заявил Зеленский - РИА Новости, 29.09.2021

Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве и заявил, что эта трагедия никогда не должна повториться. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:33

2021-09-29T11:33

2021-09-29T11:39

в мире

украина

киев

владимир зеленский

великая отечественная война (1941-1945)

холокост

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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве и заявил, что эта трагедия никогда не должна повториться.В урочище Бабий Яр во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек - главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский в среду в 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами, и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора". В церемонии также принял участие глава офиса президента Андрей Ермак. Память погибших почтили минутой молчания."Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, - наш долг перед будущими поколениями. Достойное почтение памяти всех погибших - наш долг перед прошлыми поколениями… Трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Ни в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире", - цитирует Зеленского пресс-служба.Президент также сообщил, что сегодня во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра."Сегодня, в зависимости от возраста и воспитания, кто-то в очередной раз, а кто-то впервые услышит эти два страшных слова и эти страшные цифры. О том, что 80 лет назад, 29 сентября 1941 года, нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр. О том, что за два последующих дня они убили почти 34 тысячи человек. О том, что за два последующих года в Бабьем Яру нацисты, по разным подсчетам, казнили от 100 до 200 тысяч человек. Кроме евреев это были украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы", - сказал он.

https://ria.ru/20210928/natsizm-1752215853.html

https://ria.ru/20210809/memorial-1744942689.html

https://ria.ru/20210503/natsisty-1731004880.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, великая отечественная война (1941-1945), холокост