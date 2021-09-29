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Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться, заявил Зеленский
Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться, заявил Зеленский - РИА Новости, 29.09.2021
Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве и заявил, что эта трагедия никогда не должна повториться. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:33
2021-09-29T11:39
в мире
украина
киев
владимир зеленский
великая отечественная война (1941-1945)
холокост
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве и заявил, что эта трагедия никогда не должна повториться.В урочище Бабий Яр во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек - главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский в среду в 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами, и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора". В церемонии также принял участие глава офиса президента Андрей Ермак. Память погибших почтили минутой молчания."Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, - наш долг перед будущими поколениями. Достойное почтение памяти всех погибших - наш долг перед прошлыми поколениями… Трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Ни в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире", - цитирует Зеленского пресс-служба.Президент также сообщил, что сегодня во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра."Сегодня, в зависимости от возраста и воспитания, кто-то в очередной раз, а кто-то впервые услышит эти два страшных слова и эти страшные цифры. О том, что 80 лет назад, 29 сентября 1941 года, нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр. О том, что за два последующих дня они убили почти 34 тысячи человек. О том, что за два последующих года в Бабьем Яру нацисты, по разным подсчетам, казнили от 100 до 200 тысяч человек. Кроме евреев это были украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы", - сказал он.
https://ria.ru/20210928/natsizm-1752215853.html
https://ria.ru/20210809/memorial-1744942689.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, великая отечественная война (1941-1945), холокост
11:33 29.09.2021 (обновлено: 11:39 29.09.2021)
 
Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться, заявил Зеленский

Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве и заявил, что эта трагедия никогда не должна повториться.
В урочище Бабий Яр во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек - главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.
Церемония возложения цветов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 18:54
В Киеве хотят установить памятный знак нацистскому коллаборанту
По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский в среду в 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами, и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора". В церемонии также принял участие глава офиса президента Андрей Ермак. Память погибших почтили минутой молчания.
"Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, - наш долг перед будущими поколениями. Достойное почтение памяти всех погибших - наш долг перед прошлыми поколениями… Трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Ни в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Раввин читает молитву у памятника Менора во время траурных мероприятий в память о трагедии Бабьего Яра в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 08:00
В Бабьем Яре призывают простить нацистов и их пособников
Президент также сообщил, что сегодня во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра.
"Сегодня, в зависимости от возраста и воспитания, кто-то в очередной раз, а кто-то впервые услышит эти два страшных слова и эти страшные цифры. О том, что 80 лет назад, 29 сентября 1941 года, нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр. О том, что за два последующих дня они убили почти 34 тысячи человек. О том, что за два последующих года в Бабьем Яру нацисты, по разным подсчетам, казнили от 100 до 200 тысяч человек. Кроме евреев это были украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы", - сказал он.
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 15:40
"Плакать хочется". Украинцы высказались о марше в честь СС в Киеве
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВеликая Отечественная война (1941-1945)Холокост
 
 
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