11:33 29.09.2021 (обновлено: 11:39 29.09.2021)
Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться, заявил Зеленский
Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве и заявил, что эта трагедия никогда не должна повториться.
В урочище Бабий Яр во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек - главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.
По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский в среду в 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами, и установил лампадку к подножию памятного знака "Менора". В церемонии также принял участие глава офиса президента Андрей Ермак. Память погибших почтили минутой молчания.
"Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, - наш долг перед будущими поколениями. Достойное почтение памяти всех погибших - наш долг перед прошлыми поколениями… Трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Ни в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире", - цитирует Зеленского пресс-служба.
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Президент также сообщил, что сегодня во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра.
"Сегодня, в зависимости от возраста и воспитания, кто-то в очередной раз, а кто-то впервые услышит эти два страшных слова и эти страшные цифры. О том, что 80 лет назад, 29 сентября 1941 года, нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр. О том, что за два последующих дня они убили почти 34 тысячи человек. О том, что за два последующих года в Бабьем Яру нацисты, по разным подсчетам, казнили от 100 до 200 тысяч человек. Кроме евреев это были украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы", - сказал он.