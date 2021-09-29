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Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования

Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования - РИА Новости, 29.09.2021

Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования

Во время выборов в Госдуму зафиксировали более 900 кибератак, направленных на нарушение работы системы дистанционного электронного голосования и внедрение... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T05:39

2021-09-29T05:39

2021-09-29T08:56

выборы в государственную думу

общество

николай патрушев

южно-сахалинск

госдума рф

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен — РИА Новости. Во время выборов в Госдуму зафиксировали более 900 кибератак, направленных на нарушение работы системы дистанционного электронного голосования и внедрение вредоносных программ, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.Секретарь Совбеза напомнил, что, по утвержденной президентом стратегии, в число национальных приоритетов входит защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия."Это связано с существенным ухудшением за последние годы обстановки в информационном пространстве, прежде всего в связи с возросшим внешним вмешательством во внутренние дела нашего государства", — заключил Патрушев.Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что примерно 50% атак на серверы Центризбиркома шли с территории США.

https://ria.ru/20210925/putin-1751794052.html

южно-сахалинск

россия

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общество, николай патрушев, южно-сахалинск, госдума рф, россия