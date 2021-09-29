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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/ataki-1752247503.html
Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования - РИА Новости, 29.09.2021
Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
Во время выборов в Госдуму зафиксировали более 900 кибератак, направленных на нарушение работы системы дистанционного электронного голосования и внедрение... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T05:39
2021-09-29T08:56
выборы в государственную думу
общество
николай патрушев
южно-сахалинск
госдума рф
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен — РИА Новости. Во время выборов в Госдуму зафиксировали более 900 кибератак, направленных на нарушение работы системы дистанционного электронного голосования и внедрение вредоносных программ, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.Секретарь Совбеза напомнил, что, по утвержденной президентом стратегии, в число национальных приоритетов входит защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия."Это связано с существенным ухудшением за последние годы обстановки в информационном пространстве, прежде всего в связи с возросшим внешним вмешательством во внутренние дела нашего государства", — заключил Патрушев.Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что примерно 50% атак на серверы Центризбиркома шли с территории США.
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общество, николай патрушев, южно-сахалинск, госдума рф, россия
05:39 29.09.2021 (обновлено: 08:56 29.09.2021)
 
Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования

Патрушев: на выборах в ГД выявили свыше 900 кибератак на системы электронного голосования

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен — РИА Новости. Во время выборов в Госдуму зафиксировали более 900 кибератак, направленных на нарушение работы системы дистанционного электронного голосования и внедрение вредоносных программ, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Ряд таких атак носил провокационный характер с использованием подмены адреса источника атаки", — отметил он, выступая в Южно-Сахалинске на совещании по нацбезопасности в ДФО.

Секретарь Совбеза напомнил, что, по утвержденной президентом стратегии, в число национальных приоритетов входит защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия.
"Это связано с существенным ухудшением за последние годы обстановки в информационном пространстве, прежде всего в связи с возросшим внешним вмешательством во внутренние дела нашего государства", — заключил Патрушев.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что примерно 50% атак на серверы Центризбиркома шли с территории США.
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Выборы в Государственную думуОбществоНиколай ПатрушевЮжно-СахалинскГосдума РФРоссия
 
 
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