https://ria.ru/20210929/aspirantka-1752393490.html

В Казани провели проверку после обвинений аспирантки в адрес профессора

В Казани провели проверку после обвинений аспирантки в адрес профессора - РИА Новости, 29.09.2021

В Казани провели проверку после обвинений аспирантки в адрес профессора

Казанский федеральный университет (КФУ) провел служебную проверку после появившегося в соцсетях видео, в котором девушка обвиняет своего научного руководителя,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T20:13

2021-09-29T20:13

2021-09-29T20:13

происшествия

казанский (приволжский) федеральный университет

россия

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КАЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Казанский федеральный университет (КФУ) провел служебную проверку после появившегося в соцсетях видео, в котором девушка обвиняет своего научного руководителя, профессора вуза, в действиях, которые натолкнули ее на мысли о самоубийстве, информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе КФУ.Ранее на Youtube появилось 19-минутное видеообращение Натальи Покровской, в котором она обвиняет профессора кафедры международного и европейского права КФУ в унижениях, получении взятки в размере 60 тысяч рублей в виде "благодарности" за защиту кандидатской диссертации. По словам Покровской, она планировала сняться с защиты за несколько дней до этого события, поскольку кандидатская была написана не ею и не прошла проверку на плагиат, однако научный руководитель заставила ее все-таки защитить диссертацию против ее воли. Тем самым, как считает девушка, ее морально сломали и довели до мысли о самоубийстве."По данному факту в КФУ проведена служебная проверка. Информация, озвученная в видео, не подтвердилась. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.Он также уточнил, что девушка на видео не являлась аспиранткой вуза, она лишь прикрепилась к КФУ для защиты диссертации.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Татарстана, по предварительной информации, Наталья Покровская – жительница другого региона, в настоящее время ведется ее розыск.

https://ria.ru/20200514/1571426015.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казанский (приволжский) федеральный университет, россия