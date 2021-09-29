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В Казани провели проверку после обвинений аспирантки в адрес профессора
В Казани провели проверку после обвинений аспирантки в адрес профессора - РИА Новости, 29.09.2021
В Казани провели проверку после обвинений аспирантки в адрес профессора
Казанский федеральный университет (КФУ) провел служебную проверку после появившегося в соцсетях видео, в котором девушка обвиняет своего научного руководителя,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T20:13
2021-09-29T20:13
происшествия
казанский (приволжский) федеральный университет
россия
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КАЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Казанский федеральный университет (КФУ) провел служебную проверку после появившегося в соцсетях видео, в котором девушка обвиняет своего научного руководителя, профессора вуза, в действиях, которые натолкнули ее на мысли о самоубийстве, информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе КФУ.Ранее на Youtube появилось 19-минутное видеообращение Натальи Покровской, в котором она обвиняет профессора кафедры международного и европейского права КФУ в унижениях, получении взятки в размере 60 тысяч рублей в виде "благодарности" за защиту кандидатской диссертации. По словам Покровской, она планировала сняться с защиты за несколько дней до этого события, поскольку кандидатская была написана не ею и не прошла проверку на плагиат, однако научный руководитель заставила ее все-таки защитить диссертацию против ее воли. Тем самым, как считает девушка, ее морально сломали и довели до мысли о самоубийстве."По данному факту в КФУ проведена служебная проверка. Информация, озвученная в видео, не подтвердилась. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.Он также уточнил, что девушка на видео не являлась аспиранткой вуза, она лишь прикрепилась к КФУ для защиты диссертации.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Татарстана, по предварительной информации, Наталья Покровская – жительница другого региона, в настоящее время ведется ее розыск.
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происшествия, казанский (приволжский) федеральный университет, россия
20:13 29.09.2021
 
В Казани провели проверку после обвинений аспирантки в адрес профессора

Казанский университет провел проверку после обвинений аспирантки в адрес профессора

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на Казанский федеральный университет
Вид на Казанский федеральный университет - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Казанский федеральный университет (КФУ) провел служебную проверку после появившегося в соцсетях видео, в котором девушка обвиняет своего научного руководителя, профессора вуза, в действиях, которые натолкнули ее на мысли о самоубийстве, информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе КФУ.
Ранее на Youtube появилось 19-минутное видеообращение Натальи Покровской, в котором она обвиняет профессора кафедры международного и европейского права КФУ в унижениях, получении взятки в размере 60 тысяч рублей в виде "благодарности" за защиту кандидатской диссертации. По словам Покровской, она планировала сняться с защиты за несколько дней до этого события, поскольку кандидатская была написана не ею и не прошла проверку на плагиат, однако научный руководитель заставила ее все-таки защитить диссертацию против ее воли. Тем самым, как считает девушка, ее морально сломали и довели до мысли о самоубийстве.
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"По данному факту в КФУ проведена служебная проверка. Информация, озвученная в видео, не подтвердилась. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что девушка на видео не являлась аспиранткой вуза, она лишь прикрепилась к КФУ для защиты диссертации.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Татарстана, по предварительной информации, Наталья Покровская – жительница другого региона, в настоящее время ведется ее розыск.
 
ПроисшествияКазанский (Приволжский) федеральный университетРоссия
 
 
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