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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210929/arenda-1752182247.html
Цены на посуточную аренду жилья на юге России увеличились
Цены на посуточную аренду жилья на юге России увеличились - РИА Новости, 29.09.2021
Цены на посуточную аренду жилья на юге России увеличились
Средняя стоимость аренды жилья на курортах Крыма и Краснодарского края этой осенью по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года увеличилась на... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:50
2021-09-29T11:50
туризм
краснодарский край
анапа
севастополь
евпатория
республика крым
сочи
геленджик
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Средняя стоимость аренды жилья на курортах Крыма и Краснодарского края этой осенью по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года увеличилась на 24 процента: с 2100 до 2600 рублей за ночь, сообщает Суточно.ру.С осени прошлого года цены на курортах выросли на 12 процентов. По данным аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья, вместе с увеличением цен сократилась продолжительность отдыха. Если осенью 2019 года туристы, как правило, останавливались на восемь ночей, то в последние два сезона эта цифра уменьшилась до семи.Самые высокие цены на аренду жилья этой осенью в Ялте – 3240 рублей за ночь. В Севастополе в среднем просят 2950 рублей, в Феодосии – 2300 рублей.Что касается курортов Краснодарского края, стоимость аренды в Сочи составляет 2920 рублей за ночь, в Геленджике и Анапе – 2480 и 1760 рублей соответственно. При этом, по словам владельца и руководителя онлайн-бронирования жилья для отдыха Юрия Кузнецова, с закрытием границ прирост спроса на внутренние курорты составил 65 процентов, если сравнивать с допандемийной осенью 2019 года. "Сильнее всего у туристов вырос интерес к курортам Крыма, в частности, к сравнительно недорогим Евпатории, Судаку и Алуште. В среднем бронирований в этих городах стало больше на 80 процентов", – рассказывает он.В Ялте, Севастополе и Феодосии бронирований по сравнению с осенью 2019 года стало больше примерно на 70 процентов. Прирост спроса в Сочи за два года составил 56 процентов, в Геленджике – 68, в Анапе – 65 процентов.
https://ria.ru/20210929/marshrut-1752261013.html
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краснодарский край
анапа
севастополь
евпатория
республика крым
сочи
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краснодарский край, анапа, севастополь, евпатория, республика крым, сочи, геленджик, ялта, новости - туризм, судак, феодосия, алушта, туристы, туризм, отдых на море
11:50 29.09.2021
 
Цены на посуточную аренду жилья на юге России увеличились

Стоимость посуточной аренды жилья на юге России за два года увеличилась на 24 процента

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие у одного из коттеджей семейного отеля в Крыму
Отдыхающие у одного из коттеджей семейного отеля в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Средняя стоимость аренды жилья на курортах Крыма и Краснодарского края этой осенью по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года увеличилась на 24 процента: с 2100 до 2600 рублей за ночь, сообщает Суточно.ру.
С осени прошлого года цены на курортах выросли на 12 процентов. По данным аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья, вместе с увеличением цен сократилась продолжительность отдыха. Если осенью 2019 года туристы, как правило, останавливались на восемь ночей, то в последние два сезона эта цифра уменьшилась до семи.

Самые высокие цены на аренду жилья этой осенью в Ялте – 3240 рублей за ночь. В Севастополе в среднем просят 2950 рублей, в Феодосии – 2300 рублей.
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Что касается курортов Краснодарского края, стоимость аренды в Сочи составляет 2920 рублей за ночь, в Геленджике и Анапе – 2480 и 1760 рублей соответственно.
При этом, по словам владельца и руководителя онлайн-бронирования жилья для отдыха Юрия Кузнецова, с закрытием границ прирост спроса на внутренние курорты составил 65 процентов, если сравнивать с допандемийной осенью 2019 года.
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"Сильнее всего у туристов вырос интерес к курортам Крыма, в частности, к сравнительно недорогим Евпатории, Судаку и Алуште. В среднем бронирований в этих городах стало больше на 80 процентов", – рассказывает он.

В Ялте, Севастополе и Феодосии бронирований по сравнению с осенью 2019 года стало больше примерно на 70 процентов.

Прирост спроса в Сочи за два года составил 56 процентов, в Геленджике – 68, в Анапе – 65 процентов.
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