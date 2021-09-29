https://ria.ru/20210929/arenda-1752182247.html

Цены на посуточную аренду жилья на юге России увеличились

Цены на посуточную аренду жилья на юге России увеличились - РИА Новости, 29.09.2021

Цены на посуточную аренду жилья на юге России увеличились

Средняя стоимость аренды жилья на курортах Крыма и Краснодарского края этой осенью по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года увеличилась на... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:50

2021-09-29T11:50

2021-09-29T11:50

туризм

краснодарский край

анапа

севастополь

евпатория

республика крым

сочи

геленджик

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Средняя стоимость аренды жилья на курортах Крыма и Краснодарского края этой осенью по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года увеличилась на 24 процента: с 2100 до 2600 рублей за ночь, сообщает Суточно.ру.С осени прошлого года цены на курортах выросли на 12 процентов. По данным аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья, вместе с увеличением цен сократилась продолжительность отдыха. Если осенью 2019 года туристы, как правило, останавливались на восемь ночей, то в последние два сезона эта цифра уменьшилась до семи.Самые высокие цены на аренду жилья этой осенью в Ялте – 3240 рублей за ночь. В Севастополе в среднем просят 2950 рублей, в Феодосии – 2300 рублей.Что касается курортов Краснодарского края, стоимость аренды в Сочи составляет 2920 рублей за ночь, в Геленджике и Анапе – 2480 и 1760 рублей соответственно. При этом, по словам владельца и руководителя онлайн-бронирования жилья для отдыха Юрия Кузнецова, с закрытием границ прирост спроса на внутренние курорты составил 65 процентов, если сравнивать с допандемийной осенью 2019 года. "Сильнее всего у туристов вырос интерес к курортам Крыма, в частности, к сравнительно недорогим Евпатории, Судаку и Алуште. В среднем бронирований в этих городах стало больше на 80 процентов", – рассказывает он.В Ялте, Севастополе и Феодосии бронирований по сравнению с осенью 2019 года стало больше примерно на 70 процентов. Прирост спроса в Сочи за два года составил 56 процентов, в Геленджике – 68, в Анапе – 65 процентов.

https://ria.ru/20210929/marshrut-1752261013.html

https://ria.ru/20210929/nepal-1752216591.html

https://ria.ru/20210927/kurorty-1752016115.html

краснодарский край

анапа

севастополь

евпатория

республика крым

сочи

геленджик

ялта

судак

феодосия

алушта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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