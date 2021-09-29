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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210929/antitela-1752354670.html
Путин заявил, что у него высокие титры антител к коронавирусу
Путин заявил, что у него высокие титры антител к коронавирусу - РИА Новости, 29.09.2021
Путин заявил, что у него высокие титры антител к коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:05
2021-09-29T17:18
распространение коронавируса
общество
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сочи
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу.Глава государства сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" еще в феврале."У меня титры высокие, слава богу, пронесло (не заболел)", - сказал Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, провожая его после переговоров в Сочи. Две недели Путин находился на самоизоляции, поскольку в его окружении заболели несколько десятков человек.Российский лидер рассказал, что у него титры находятся в диапазоне 15-16. "Целый день с инфицированным провел и не заболел", - добавил Путин.Эрдоган усомнился в том, что это высокий показатель, отметив, что его уровень антител превышает 1100 единиц. "Нет-нет, высокий. Они как-то по-разному считают, специалисты сказали, у меня высокий. … Это разные подсчеты", - объяснил Путин.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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общество, турция, сочи, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:05 29.09.2021 (обновлено: 17:18 29.09.2021)
 
Путин заявил, что у него высокие титры антител к коронавирусу

Путин заявил о сохранении у него высоких титров антител к коронавирусу

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / POOL
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу.
Глава государства сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" еще в феврале.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
"У меня титры высокие, слава богу, пронесло (не заболел)", - сказал Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, провожая его после переговоров в Сочи. Две недели Путин находился на самоизоляции, поскольку в его окружении заболели несколько десятков человек.
Российский лидер рассказал, что у него титры находятся в диапазоне 15-16. "Целый день с инфицированным провел и не заболел", - добавил Путин.
Эрдоган усомнился в том, что это высокий показатель, отметив, что его уровень антител превышает 1100 единиц. "Нет-нет, высокий. Они как-то по-разному считают, специалисты сказали, у меня высокий. … Это разные подсчеты", - объяснил Путин.
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 16:45Распространение коронавируса
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"
 
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