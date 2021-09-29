https://ria.ru/20210929/antitela-1752354670.html

Путин заявил, что у него высокие титры антител к коронавирусу

Путин заявил, что у него высокие титры антител к коронавирусу - РИА Новости, 29.09.2021

Путин заявил, что у него высокие титры антител к коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:05

2021-09-29T17:05

2021-09-29T17:18

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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу.Глава государства сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" еще в феврале."У меня титры высокие, слава богу, пронесло (не заболел)", - сказал Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, провожая его после переговоров в Сочи. Две недели Путин находился на самоизоляции, поскольку в его окружении заболели несколько десятков человек.Российский лидер рассказал, что у него титры находятся в диапазоне 15-16. "Целый день с инфицированным провел и не заболел", - добавил Путин.Эрдоган усомнился в том, что это высокий показатель, отметив, что его уровень антител превышает 1100 единиц. "Нет-нет, высокий. Они как-то по-разному считают, специалисты сказали, у меня высокий. … Это разные подсчеты", - объяснил Путин.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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