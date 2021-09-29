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Туризм
https://ria.ru/20210929/alkogol-1752292177.html
Двух пассажиров сняли с рейса Краснодар – Афины за пьяный дебош на борту
Двух пассажиров сняли с рейса Краснодар – Афины за пьяный дебош на борту - РИА Новости, 29.09.2021
Двух пассажиров сняли с рейса Краснодар – Афины за пьяный дебош на борту
Сотрудники транспортной полиции сняли двух нетрезвых пассажиров с рейса Краснодар – Афины и отправили в спецприемник города Тимашевска на пять суток, сообщает... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:45
2021-09-29T12:49
происшествия
тимашевск
краснодарский край
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
туризм
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СОЧИ, 29 сен – РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции сняли двух нетрезвых пассажиров с рейса Краснодар – Афины и отправили в спецприемник города Тимашевска на пять суток, сообщает МВД на транспорте по ЮФО.По данным транспортной полиции, пассажиры были в нетрезвом состоянии, мешали окружающим, громко пели песни, поэтому командир экипажа самолета принял решение вернуться на стоянку, чтобы отстранить пьяных мужчин от полета."Мужчины были направлены на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. В отношении мужчин составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", - отмечается в сообщении.Кроме того, по решению судебного участка №37 города Краснодара нарушителям назначили арест на пять суток. "Наказание они будут отбывать в спецприемнике для административно задержанных в городе Тимашевске", - подчеркнули в МВД.
https://ria.ru/20210331/debosh-1603567090.html
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происшествия, тимашевск, краснодарский край, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, новости - туризм, туристы
12:45 29.09.2021 (обновлено: 12:49 29.09.2021)
 
Двух пассажиров сняли с рейса Краснодар – Афины за пьяный дебош на борту

Двух пьяных пассажиров сняли с рейса Краснодар – Афины и отправили в спецприемник

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 29 сен – РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции сняли двух нетрезвых пассажиров с рейса КраснодарАфины и отправили в спецприемник города Тимашевска на пять суток, сообщает МВД на транспорте по ЮФО.
По данным транспортной полиции, пассажиры были в нетрезвом состоянии, мешали окружающим, громко пели песни, поэтому командир экипажа самолета принял решение вернуться на стоянку, чтобы отстранить пьяных мужчин от полета.
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"Мужчины были направлены на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. В отношении мужчин составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", - отмечается в сообщении.
Кроме того, по решению судебного участка №37 города Краснодара нарушителям назначили арест на пять суток. "Наказание они будут отбывать в спецприемнике для административно задержанных в городе Тимашевске", - подчеркнули в МВД.
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