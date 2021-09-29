https://ria.ru/20210929/alkogol-1752292177.html

Двух пассажиров сняли с рейса Краснодар – Афины за пьяный дебош на борту

Двух пассажиров сняли с рейса Краснодар – Афины за пьяный дебош на борту - РИА Новости, 29.09.2021

Двух пассажиров сняли с рейса Краснодар – Афины за пьяный дебош на борту

Сотрудники транспортной полиции сняли двух нетрезвых пассажиров с рейса Краснодар – Афины и отправили в спецприемник города Тимашевска на пять суток, сообщает... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:45

2021-09-29T12:45

2021-09-29T12:49

происшествия

тимашевск

краснодарский край

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СОЧИ, 29 сен – РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции сняли двух нетрезвых пассажиров с рейса Краснодар – Афины и отправили в спецприемник города Тимашевска на пять суток, сообщает МВД на транспорте по ЮФО.По данным транспортной полиции, пассажиры были в нетрезвом состоянии, мешали окружающим, громко пели песни, поэтому командир экипажа самолета принял решение вернуться на стоянку, чтобы отстранить пьяных мужчин от полета."Мужчины были направлены на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. В отношении мужчин составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", - отмечается в сообщении.Кроме того, по решению судебного участка №37 города Краснодара нарушителям назначили арест на пять суток. "Наказание они будут отбывать в спецприемнике для административно задержанных в городе Тимашевске", - подчеркнули в МВД.

https://ria.ru/20210331/debosh-1603567090.html

https://ria.ru/20201127/vzyatka-1586705299.html

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происшествия, тимашевск, краснодарский край, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, новости - туризм, туристы