https://ria.ru/20210929/akter-1752356348.html

Умер актер Глушков из сериалов "Мент в законе" и "Универ"

Умер Константин Глушков, сыгравший в сериалах "Мент в законе" и "Универ" - РИА Новости, 29.09.2021

Умер актер Глушков из сериалов "Мент в законе" и "Универ"

Актер театра и кино Константин Глушков умер в возрасте 57 лет из-за остановки сердца. Об этом сообщил его сын на странице в Instagram. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:06

2021-09-29T17:06

2021-09-29T18:01

культура

холмск

гитис

культура

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Актер театра и кино Константин Глушков умер в возрасте 57 лет из-за остановки сердца. Об этом сообщил его сын на странице в Instagram.Актера не стало в ночь с 24 на 25 сентября.Константин Глушков родился 17 мая 1965 года в Холмске. В 1988 году закончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). С 1991 года начал сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Каменская-4" (2005), "Солдаты" (2006), "Мент в законе" (2008), "Универ" (2008), а также в фильме "О чем говорят мужчины. Продолжение" (2018).

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

холмск, гитис, культура