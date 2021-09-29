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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/akter-1752356348.html
Умер актер Глушков из сериалов "Мент в законе" и "Универ"
Умер Константин Глушков, сыгравший в сериалах "Мент в законе" и "Универ" - РИА Новости, 29.09.2021
Умер актер Глушков из сериалов "Мент в законе" и "Универ"
Актер театра и кино Константин Глушков умер в возрасте 57 лет из-за остановки сердца. Об этом сообщил его сын на странице в Instagram. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:06
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культура
холмск
гитис
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Актер театра и кино Константин Глушков умер в возрасте 57 лет из-за остановки сердца. Об этом сообщил его сын на странице в Instagram.Актера не стало в ночь с 24 на 25 сентября.Константин Глушков родился 17 мая 1965 года в Холмске. В 1988 году закончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). С 1991 года начал сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Каменская-4" (2005), "Солдаты" (2006), "Мент в законе" (2008), "Универ" (2008), а также в фильме "О чем говорят мужчины. Продолжение" (2018).
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холмск, гитис, культура
17:06 29.09.2021 (обновлено: 18:01 29.09.2021)
 
Умер Константин Глушков, сыгравший в сериалах "Мент в законе" и "Универ"

Актер Глушков, сыгравший в сериалах "Мент в законе" и "Универ", умер от остановки сердца

© Студия "Центр кинопроизводства", 2013Кадр из сериала "Мент в законе"
Кадр из сериала Мент в законе
© Студия "Центр кинопроизводства", 2013
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Актер театра и кино Константин Глушков умер в возрасте 57 лет из-за остановки сердца. Об этом сообщил его сын на странице в Instagram.
Актера не стало в ночь с 24 на 25 сентября.
Константин Глушков родился 17 мая 1965 года в Холмске. В 1988 году закончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). С 1991 года начал сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах "Каменская-4" (2005), "Солдаты" (2006), "Мент в законе" (2008), "Универ" (2008), а также в фильме "О чем говорят мужчины. Продолжение" (2018).
 
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