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Россиянам пообещали "репетицию зимы"
Россиянам пообещали "репетицию зимы" - РИА Новости, 28.09.2021
Россиянам пообещали "репетицию зимы"
В некоторых российских регионах начнутся мощные метели, следует из сообщения на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:45
2021-09-28T16:09
общество
челябинская область
курганская область
иркутская область
магнитогорск
красноярский край
центр "фобос"
республика бурятия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В некоторых российских регионах начнутся мощные метели, следует из сообщения на сайте центра "Фобос".По словам синоптиков, погоду в Предуралье уже можно назвать ноябрьской, так как в некоторых областях прошел снег.Сегодня вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, а также Челябинскую и Курганскую области. В отдельных районах ожидается сильный ветер — до 15-20 метров в секунду. Могут появиться и первые сугробы: к примеру, в Магнитогорске, согласно прогнозам, образуется покров до 12 сантиметров.Как отметили специалисты, метели продлятся до середины недели, а к выходным температура воздуха и погодные условия вернутся к нормальным показателям.
https://ria.ru/20210927/zima-1752027349.html
челябинская область
курганская область
иркутская область
магнитогорск
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общество, челябинская область, курганская область, иркутская область, магнитогорск, красноярский край, центр "фобос", республика бурятия, погода, россия
14:45 28.09.2021 (обновлено: 16:09 28.09.2021)
 
Россиянам пообещали "репетицию зимы"

Центр "Фобос": Прибайкалье, Красноярский край и Челябинскую область накроют снежные бури

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДорожный знак после первого снегопада на набережной Енисея
Дорожный знак после первого снегопада на набережной Енисея - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В некоторых российских регионах начнутся мощные метели, следует из сообщения на сайте центра "Фобос".
По словам синоптиков, погоду в Предуралье уже можно назвать ноябрьской, так как в некоторых областях прошел снег.
Мужчина из Новгородского клуба любителей зимнего плавания растирается снегом после купания в реке Волхов - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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Сегодня вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, а также Челябинскую и Курганскую области. В отдельных районах ожидается сильный ветер — до 15-20 метров в секунду. Могут появиться и первые сугробы: к примеру, в Магнитогорске, согласно прогнозам, образуется покров до 12 сантиметров.
Как отметили специалисты, метели продлятся до середины недели, а к выходным температура воздуха и погодные условия вернутся к нормальным показателям.
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ОбществоЧелябинская областьКурганская областьИркутская областьМагнитогорскКрасноярский крайЦентр "Фобос"Республика БурятияПогодаРоссия
 
 
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