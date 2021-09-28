https://ria.ru/20210928/zima-1752171162.html

Россиянам пообещали "репетицию зимы"

Россиянам пообещали "репетицию зимы" - РИА Новости, 28.09.2021

Россиянам пообещали "репетицию зимы"

В некоторых российских регионах начнутся мощные метели, следует из сообщения на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:45

2021-09-28T14:45

2021-09-28T16:09

общество

челябинская область

курганская область

иркутская область

магнитогорск

красноярский край

центр "фобос"

республика бурятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579523309_0:137:3237:1958_1920x0_80_0_0_ea73527085d2abb6c72625545cb27fa2.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В некоторых российских регионах начнутся мощные метели, следует из сообщения на сайте центра "Фобос".По словам синоптиков, погоду в Предуралье уже можно назвать ноябрьской, так как в некоторых областях прошел снег.Сегодня вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, а также Челябинскую и Курганскую области. В отдельных районах ожидается сильный ветер — до 15-20 метров в секунду. Могут появиться и первые сугробы: к примеру, в Магнитогорске, согласно прогнозам, образуется покров до 12 сантиметров.Как отметили специалисты, метели продлятся до середины недели, а к выходным температура воздуха и погодные условия вернутся к нормальным показателям.

https://ria.ru/20210927/zima-1752027349.html

челябинская область

курганская область

иркутская область

магнитогорск

красноярский край

республика бурятия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, челябинская область, курганская область, иркутская область, магнитогорск, красноярский край, центр "фобос", республика бурятия, погода, россия