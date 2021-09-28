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Россиянам пообещали "репетицию зимы"
Россиянам пообещали "репетицию зимы" - РИА Новости, 28.09.2021
Россиянам пообещали "репетицию зимы"
В некоторых российских регионах начнутся мощные метели, следует из сообщения на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:45
2021-09-28T14:45
2021-09-28T16:09
общество
челябинская область
курганская область
иркутская область
магнитогорск
красноярский край
центр "фобос"
республика бурятия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В некоторых российских регионах начнутся мощные метели, следует из сообщения на сайте центра "Фобос".По словам синоптиков, погоду в Предуралье уже можно назвать ноябрьской, так как в некоторых областях прошел снег.Сегодня вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, а также Челябинскую и Курганскую области. В отдельных районах ожидается сильный ветер — до 15-20 метров в секунду. Могут появиться и первые сугробы: к примеру, в Магнитогорске, согласно прогнозам, образуется покров до 12 сантиметров.Как отметили специалисты, метели продлятся до середины недели, а к выходным температура воздуха и погодные условия вернутся к нормальным показателям.
https://ria.ru/20210927/zima-1752027349.html
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общество, челябинская область, курганская область, иркутская область, магнитогорск, красноярский край, центр "фобос", республика бурятия, погода, россия
14:45 28.09.2021 (обновлено: 16:09 28.09.2021)
Россиянам пообещали "репетицию зимы"
Центр "Фобос": Прибайкалье, Красноярский край и Челябинскую область накроют снежные бури