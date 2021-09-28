15:51 28.09.2021 (обновлено: 15:53 28.09.2021)
Минюст предложил украинцам покупать тюрьмы вместо обычного жилья
Глава Минюста Малюська предложил украинцам покупать тюрьмы вместо обычного жилья
КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил украинцам покупать тюрьмы вместо классического жилья, по его словам, новые аукционы по продаже имущества исправительных учреждений ожидаются этой осенью.
Ранее Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется продать более 100 объектов.
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"Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены - тактика так себе. Есть деньги - покупайте лучше тюрьмы! Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ (Фонд госимущества Украины – ред.) для продажи на аукционе. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит просмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас", - написал Малюська на своей странице в Facebook.
По его словам, на продажу выставят Ковельскую колонию со стартовой ценой более 41,6 миллиона гривен (около 1,6 миллиона долларов), состояние объекта, как выразился министр юстиции Украины, - "заезжай и живи".
Также на аукцион выставят Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 по стартовой цене – более 7,8 миллиона гривен (около 295 тысяч долларов) и Николаевскую исправительную колонию №50 со стартовой ценой – более 17 миллионов гривен (около 650 тысяч долларов). "Ну и два наших вип-лота - Одесса и Коцюбинское (исправительный центр в Коцюбинском под Киевом - ред.) все еще предлагаются к продаже", - добавил министр.
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