https://ria.ru/20210928/zhile-1752183248.html

Минюст предложил украинцам покупать тюрьмы вместо обычного жилья

Минюст предложил украинцам покупать тюрьмы вместо обычного жилья - РИА Новости, 28.09.2021

Минюст предложил украинцам покупать тюрьмы вместо обычного жилья

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил украинцам покупать тюрьмы вместо классического жилья, по его словам, новые аукционы по продаже имущества... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:51

2021-09-28T15:51

2021-09-28T15:53

в мире

украина

министерство юстиции украины

денис малюська

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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил украинцам покупать тюрьмы вместо классического жилья, по его словам, новые аукционы по продаже имущества исправительных учреждений ожидаются этой осенью.Ранее Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется продать более 100 объектов."Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены - тактика так себе. Есть деньги - покупайте лучше тюрьмы! Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ (Фонд госимущества Украины – ред.) для продажи на аукционе. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит просмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас", - написал Малюська на своей странице в Facebook.По его словам, на продажу выставят Ковельскую колонию со стартовой ценой более 41,6 миллиона гривен (около 1,6 миллиона долларов), состояние объекта, как выразился министр юстиции Украины, - "заезжай и живи".Также на аукцион выставят Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 по стартовой цене – более 7,8 миллиона гривен (около 295 тысяч долларов) и Николаевскую исправительную колонию №50 со стартовой ценой – более 17 миллионов гривен (около 650 тысяч долларов). "Ну и два наших вип-лота - Одесса и Коцюбинское (исправительный центр в Коцюбинском под Киевом - ред.) все еще предлагаются к продаже", - добавил министр.

https://ria.ru/20210507/tyurma-1731402227.html

https://ria.ru/20210909/zhile-1749250082.html

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в мире, украина, министерство юстиции украины, денис малюська