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Минюст предложил украинцам покупать тюрьмы вместо обычного жилья
Минюст предложил украинцам покупать тюрьмы вместо обычного жилья - РИА Новости, 28.09.2021
Минюст предложил украинцам покупать тюрьмы вместо обычного жилья
Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил украинцам покупать тюрьмы вместо классического жилья, по его словам, новые аукционы по продаже имущества... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:51
2021-09-28T15:53
в мире
украина
министерство юстиции украины
денис малюська
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил украинцам покупать тюрьмы вместо классического жилья, по его словам, новые аукционы по продаже имущества исправительных учреждений ожидаются этой осенью.Ранее Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется продать более 100 объектов."Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены - тактика так себе. Есть деньги - покупайте лучше тюрьмы! Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ (Фонд госимущества Украины – ред.) для продажи на аукционе. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит просмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас", - написал Малюська на своей странице в Facebook.По его словам, на продажу выставят Ковельскую колонию со стартовой ценой более 41,6 миллиона гривен (около 1,6 миллиона долларов), состояние объекта, как выразился министр юстиции Украины, - "заезжай и живи".Также на аукцион выставят Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 по стартовой цене – более 7,8 миллиона гривен (около 295 тысяч долларов) и Николаевскую исправительную колонию №50 со стартовой ценой – более 17 миллионов гривен (около 650 тысяч долларов). "Ну и два наших вип-лота - Одесса и Коцюбинское (исправительный центр в Коцюбинском под Киевом - ред.) все еще предлагаются к продаже", - добавил министр.
https://ria.ru/20210507/tyurma-1731402227.html
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в мире, украина, министерство юстиции украины, денис малюська
15:51 28.09.2021 (обновлено: 15:53 28.09.2021)
 
Минюст предложил украинцам покупать тюрьмы вместо обычного жилья

Глава Минюста Малюська предложил украинцам покупать тюрьмы вместо обычного жилья

© Фото : Denis MalyuskaФотография со страницы Дениса Малюськи в Facebook
Фотография со страницы Дениса Малюськи в Facebook - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Denis Malyuska
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил украинцам покупать тюрьмы вместо классического жилья, по его словам, новые аукционы по продаже имущества исправительных учреждений ожидаются этой осенью.
Ранее Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется продать более 100 объектов.
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"Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены - тактика так себе. Есть деньги - покупайте лучше тюрьмы! Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ (Фонд госимущества Украины – ред.) для продажи на аукционе. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит просмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас", - написал Малюська на своей странице в Facebook.
По его словам, на продажу выставят Ковельскую колонию со стартовой ценой более 41,6 миллиона гривен (около 1,6 миллиона долларов), состояние объекта, как выразился министр юстиции Украины, - "заезжай и живи".
Также на аукцион выставят Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 по стартовой цене – более 7,8 миллиона гривен (около 295 тысяч долларов) и Николаевскую исправительную колонию №50 со стартовой ценой – более 17 миллионов гривен (около 650 тысяч долларов). "Ну и два наших вип-лота - Одесса и Коцюбинское (исправительный центр в Коцюбинском под Киевом - ред.) все еще предлагаются к продаже", - добавил министр.
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В миреУкраинаМинистерство юстиции УкраиныДенис Малюська
 
 
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