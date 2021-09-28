https://ria.ru/20210928/zenitnyy-1752104789.html

Патрушеву показали, как С-400 защищает небо над Сахалином

Патрушеву показали, как С-400 защищает небо над Сахалином - РИА Новости, 28.09.2021

Патрушеву показали, как С-400 защищает небо над Сахалином

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область посетил дислоцированный в регионе зенитный... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T07:55

2021-09-28T07:55

2021-09-28T07:55

безопасность

сахалинская область

николай патрушев

с-400 «триумф»

дальний восток

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область посетил дислоцированный в регионе зенитный ракетный полк, входящий в состав Восточного военного округа.Патрушев заслушал доклады о боевом дежурстве ракетчиков воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, а также о новом вооружении, предназначенном для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).С февраля 2021 года полк перевооружен на новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф". В настоящее время полк несет боевое дежурство и выполняет задачу по охране воздушных рубежей РФ на Дальнем Востоке, в частности защищает небо над Сахалинской областью.В присутствии Патрушева военные провели учебное развертывание расчета С-400.Секретарь Совбеза осмотрел мобильный пункт управления ВВО, предназначенный для обеспечения командования войсками на удаленных, труднодоступных и изолированных направлениях, а также для решения внезапно возникающих задач.С временно исполняющим обязанности командующего войсками ВВО Евгением Никифоровым Патрушев обсудил оперативную обстановку на дальневосточном направлении, а также вопросы социального обеспечения военнослужащих и их семей.

https://ria.ru/20200924/zrs-1577690515.html

https://ria.ru/20210928/desant-1752092450.html

сахалинская область

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сахалинская область, николай патрушев, с-400 «триумф», дальний восток, россия