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Патрушеву показали, как С-400 защищает небо над Сахалином
Патрушеву показали, как С-400 защищает небо над Сахалином - РИА Новости, 28.09.2021
Патрушеву показали, как С-400 защищает небо над Сахалином
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область посетил дислоцированный в регионе зенитный... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T07:55
2021-09-28T07:55
безопасность
сахалинская область
николай патрушев
с-400 «триумф»
дальний восток
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область посетил дислоцированный в регионе зенитный ракетный полк, входящий в состав Восточного военного округа.Патрушев заслушал доклады о боевом дежурстве ракетчиков воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, а также о новом вооружении, предназначенном для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).С февраля 2021 года полк перевооружен на новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф". В настоящее время полк несет боевое дежурство и выполняет задачу по охране воздушных рубежей РФ на Дальнем Востоке, в частности защищает небо над Сахалинской областью.В присутствии Патрушева военные провели учебное развертывание расчета С-400.Секретарь Совбеза осмотрел мобильный пункт управления ВВО, предназначенный для обеспечения командования войсками на удаленных, труднодоступных и изолированных направлениях, а также для решения внезапно возникающих задач.С временно исполняющим обязанности командующего войсками ВВО Евгением Никифоровым Патрушев обсудил оперативную обстановку на дальневосточном направлении, а также вопросы социального обеспечения военнослужащих и их семей.
https://ria.ru/20200924/zrs-1577690515.html
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безопасность, сахалинская область, николай патрушев, с-400 «триумф», дальний восток, россия
07:55 28.09.2021
 
Патрушеву показали, как С-400 защищает небо над Сахалином

Секретарь Совбеза Патрушев посетил зенитный ракетный полк Восточного военного округа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область посетил дислоцированный в регионе зенитный ракетный полк, входящий в состав Восточного военного округа.
Патрушев заслушал доклады о боевом дежурстве ракетчиков воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, а также о новом вооружении, предназначенном для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).
С февраля 2021 года полк перевооружен на новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф". В настоящее время полк несет боевое дежурство и выполняет задачу по охране воздушных рубежей РФ на Дальнем Востоке, в частности защищает небо над Сахалинской областью.
В присутствии Патрушева военные провели учебное развертывание расчета С-400.
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Секретарь Совбеза осмотрел мобильный пункт управления ВВО, предназначенный для обеспечения командования войсками на удаленных, труднодоступных и изолированных направлениях, а также для решения внезапно возникающих задач.
С временно исполняющим обязанности командующего войсками ВВО Евгением Никифоровым Патрушев обсудил оперативную обстановку на дальневосточном направлении, а также вопросы социального обеспечения военнослужащих и их семей.
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БезопасностьСахалинская областьНиколай ПатрушевС-400 «Триумф»Дальний ВостокРоссия
 
 
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