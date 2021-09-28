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На Урале два школьных автобуса и 18 машин попали в снежный затор на трассе
На Урале два школьных автобуса и 18 машин попали в снежный затор на трассе - РИА Новости, 28.09.2021
На Урале два школьных автобуса и 18 машин попали в снежный затор на трассе
Спасатели вызволили два школьных автобуса и 18 автомобилей из снежного затора на трассе в Челябинской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:01
2021-09-28T13:47
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 сен — РИА Новости. Спасатели вызволили два школьных автобуса и 18 автомобилей из снежного затора на трассе в Челябинской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным пресс-центра, на юге области выпал мокрый снег, высота которого достигала десяти сантиметров. Утром на центральный пункт пожарной связи Магнитогорского гарнизона поступило сообщение от диспетчерской службы о том, что на участке дороги от Урлядинского до Межозерного застрял транспорт."Автобусы были промежуточными, то есть они проезжали по поселкам и собирали детей, поэтому школьников в автобусе было всего трое. За учениками приехали родители, пострадавших не было", — рассказал замначальника пожарно-спасательного отряда Алексей Ишмаметьев.Он уточнил, что они не смогли проехать участок дороги из-за летней резины, хотя снега было мало.Машины отбуксировали на трассу, где они продолжили маршрут, всего помощь оказали пассажирам и водителям 20 транспортных средств.Для устранения снежного затора привлекли четыре единицы техники, работы по расчистке завершены, поясняет пресс-центр.
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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:01 28.09.2021 (обновлено: 13:47 28.09.2021)
 
На Урале два школьных автобуса и 18 машин попали в снежный затор на трассе

Два школьных автобуса и 18 машин попали в снежный затор на трассе в Челябинской области

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 сен — РИА Новости. Спасатели вызволили два школьных автобуса и 18 автомобилей из снежного затора на трассе в Челябинской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным пресс-центра, на юге области выпал мокрый снег, высота которого достигала десяти сантиметров. Утром на центральный пункт пожарной связи Магнитогорского гарнизона поступило сообщение от диспетчерской службы о том, что на участке дороги от Урлядинского до Межозерного застрял транспорт.
"Автобусы были промежуточными, то есть они проезжали по поселкам и собирали детей, поэтому школьников в автобусе было всего трое. За учениками приехали родители, пострадавших не было", — рассказал замначальника пожарно-спасательного отряда Алексей Ишмаметьев.
Он уточнил, что они не смогли проехать участок дороги из-за летней резины, хотя снега было мало.
Машины отбуксировали на трассу, где они продолжили маршрут, всего помощь оказали пассажирам и водителям 20 транспортных средств.
Для устранения снежного затора привлекли четыре единицы техники, работы по расчистке завершены, поясняет пресс-центр.
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