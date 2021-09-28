https://ria.ru/20210928/zaderzhanie-1752112330.html

В Ленинградской области задержали мать троих детей, которых истязал отец

В Ленинградской области задержали мать троих детей, которых истязал отец - РИА Новости, 28.09.2021

В Ленинградской области задержали мать троих детей, которых истязал отец

Мать троих детей, которых истязал отец, задержана в Тосно по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба управления СК РФ по... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:35

2021-09-28T09:35

2021-09-28T09:35

происшествия

тосно

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Мать троих детей, которых истязал отец, задержана в Тосно по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Ленинградской области.По данным ведомства, в Тосно отец троих детей, возраст которых от 7 до 9 лет, длительное время избивал их. Мужчина, как сообщал СК накануне, арестован на два месяца, ему вменяют статью "Истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних".По данным пресс-службы, мать на протяжении длительного времени присутствовала при истязании ее детей отцом, но не пыталась их защитить. Более того, отметили в ведомстве, женщина заставляла детей никому не рассказывать о поступках их отца.Против нее возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).Кроме того, установлено, что должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. По данному факту заведено дело по статье "Халатность".

https://ria.ru/20210727/istyazanie-1743107375.html

тосно

ленинградская область

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происшествия, тосно, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)