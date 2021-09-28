Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/zaderzhanie-1752112330.html
В Ленинградской области задержали мать троих детей, которых истязал отец
В Ленинградской области задержали мать троих детей, которых истязал отец - РИА Новости, 28.09.2021
В Ленинградской области задержали мать троих детей, которых истязал отец
Мать троих детей, которых истязал отец, задержана в Тосно по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба управления СК РФ по... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:35
2021-09-28T09:35
происшествия
тосно
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Мать троих детей, которых истязал отец, задержана в Тосно по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Ленинградской области.По данным ведомства, в Тосно отец троих детей, возраст которых от 7 до 9 лет, длительное время избивал их. Мужчина, как сообщал СК накануне, арестован на два месяца, ему вменяют статью "Истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних".По данным пресс-службы, мать на протяжении длительного времени присутствовала при истязании ее детей отцом, но не пыталась их защитить. Более того, отметили в ведомстве, женщина заставляла детей никому не рассказывать о поступках их отца.Против нее возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).Кроме того, установлено, что должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. По данному факту заведено дело по статье "Халатность".
https://ria.ru/20210727/istyazanie-1743107375.html
тосно
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, тосно, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
09:35 28.09.2021
 
В Ленинградской области задержали мать троих детей, которых истязал отец

Мать троих детей, которых истязал отец, задержали в городе Тосно Ленинградской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Мать троих детей, которых истязал отец, задержана в Тосно по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Ленинградской области.
По данным ведомства, в Тосно отец троих детей, возраст которых от 7 до 9 лет, длительное время избивал их. Мужчина, как сообщал СК накануне, арестован на два месяца, ему вменяют статью "Истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних".
"В городе Тосно Ленинградской области задержана мать троих малолетних детей по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию детей", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, мать на протяжении длительного времени присутствовала при истязании ее детей отцом, но не пыталась их защитить. Более того, отметили в ведомстве, женщина заставляла детей никому не рассказывать о поступках их отца.
Против нее возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Кроме того, установлено, что должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. По данному факту заведено дело по статье "Халатность".
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 14:51
В Алтайском крае отец получил срок за истязание шестерых детей
 
ПроисшествияТосноЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
Лента новостейМолния