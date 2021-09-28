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В Ленинградской области задержали мать троих детей, которых истязал отец
В Ленинградской области задержали мать троих детей, которых истязал отец - РИА Новости, 28.09.2021
В Ленинградской области задержали мать троих детей, которых истязал отец
Мать троих детей, которых истязал отец, задержана в Тосно по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба управления СК РФ по... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:35
2021-09-28T09:35
2021-09-28T09:35
происшествия
тосно
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Мать троих детей, которых истязал отец, задержана в Тосно по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Ленинградской области.По данным ведомства, в Тосно отец троих детей, возраст которых от 7 до 9 лет, длительное время избивал их. Мужчина, как сообщал СК накануне, арестован на два месяца, ему вменяют статью "Истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних".По данным пресс-службы, мать на протяжении длительного времени присутствовала при истязании ее детей отцом, но не пыталась их защитить. Более того, отметили в ведомстве, женщина заставляла детей никому не рассказывать о поступках их отца.Против нее возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).Кроме того, установлено, что должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. По данному факту заведено дело по статье "Халатность".
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происшествия, тосно, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
В Ленинградской области задержали мать троих детей, которых истязал отец
Мать троих детей, которых истязал отец, задержали в городе Тосно Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости.
Мать троих детей, которых истязал отец, задержана в Тосно
по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба управления СК
РФ по Ленинградской области
.
По данным ведомства, в Тосно отец троих детей, возраст которых от 7 до 9 лет, длительное время избивал их. Мужчина, как сообщал СК накануне, арестован на два месяца, ему вменяют статью "Истязание двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетних".
"В городе Тосно Ленинградской области задержана мать троих малолетних детей по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию детей", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, мать на протяжении длительного времени присутствовала при истязании ее детей отцом, но не пыталась их защитить. Более того, отметили в ведомстве, женщина заставляла детей никому не рассказывать о поступках их отца.
Против нее возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Кроме того, установлено, что должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. По данному факту заведено дело по статье "Халатность".