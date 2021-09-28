https://ria.ru/20210928/vzryv-1752159887.html
В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме
В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме - РИА Новости, 28.09.2021
В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме
Следователи завели дело после взрыва газа в пристройке к частному дому в пригородном посёлке Махачкалы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:47
2021-09-28T13:47
2021-09-28T13:47
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МАХАЧКАЛА, 28 сен — РИА Новости. Следователи завели дело после взрыва газа в пристройке к частному дому в пригородном посёлке Махачкалы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.Ранее ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что при взрыве газа пострадали пятеро человек, среди них трое детей."По факту хлопка газовоздушной смеси, в результате которого пострадали 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении.По информации ведомства, в настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на особый контроль.
https://ria.ru/20210928/vzryv-1752117722.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме
В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме, где пострадали пять человек