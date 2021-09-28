Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/vzryv-1752159887.html
В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме
В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме - РИА Новости, 28.09.2021
В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме
Следователи завели дело после взрыва газа в пристройке к частному дому в пригородном посёлке Махачкалы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:47
2021-09-28T13:47
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МАХАЧКАЛА, 28 сен — РИА Новости. Следователи завели дело после взрыва газа в пристройке к частному дому в пригородном посёлке Махачкалы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.Ранее ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что при взрыве газа пострадали пятеро человек, среди них трое детей."По факту хлопка газовоздушной смеси, в результате которого пострадали 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении.По информации ведомства, в настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на особый контроль.
https://ria.ru/20210928/vzryv-1752117722.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
13:47 28.09.2021
 
В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме

В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме, где пострадали пять человек

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 сен — РИА Новости. Следователи завели дело после взрыва газа в пристройке к частному дому в пригородном посёлке Махачкалы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.
Ранее ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что при взрыве газа пострадали пятеро человек, среди них трое детей.
"По факту хлопка газовоздушной смеси, в результате которого пострадали 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на особый контроль.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 10:09
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
Лента новостейМолния