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В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме

В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме - РИА Новости, 28.09.2021

В Махачкале завели дело после взрыва газа в частном доме

Следователи завели дело после взрыва газа в пристройке к частному дому в пригородном посёлке Махачкалы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:47

2021-09-28T13:47

2021-09-28T13:47

происшествия

махачкала

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 28 сен — РИА Новости. Следователи завели дело после взрыва газа в пристройке к частному дому в пригородном посёлке Махачкалы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.Ранее ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что при взрыве газа пострадали пятеро человек, среди них трое детей."По факту хлопка газовоздушной смеси, в результате которого пострадали 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении.По информации ведомства, в настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на особый контроль.

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происшествия, махачкала, республика дагестан, россия