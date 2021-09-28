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В шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
В шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.09.2021
В шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
В центре шведского города Гётеборг произошел взрыв в жилом доме, передает портал Nordic News со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:29
2021-09-28T09:29
2021-09-28T12:25
в мире
гетеборг
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В центре шведского города Гётеборг произошел взрыв в жилом доме, передает портал Nordic News со ссылкой на местные СМИ.По предварительным данным, госпитализированы от 20 до 25 человек; как минимум трое получили серьезные ранения.Газета Aftonbladet пишет, что взрыв произошел во вторник около 05:00 (06:00 мск), за ним последовал пожар: очаги возгорания находятся сразу в нескольких зданиях. Эвакуированы от 100 до 200 человек.По словам пожарных, которых цитируют СМИ, некоторых жильцов нужно было спасать с балконов, другие покидали квартиры, спускаясь по самодельным веревкам из простыней.Причина случившегося пока неясна.
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в мире, гетеборг
09:29 28.09.2021 (обновлено: 12:25 28.09.2021)
В шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
Взрыв прогремел в жилом доме в шведском Гетеборге, госпитализировано более 20 человек
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
В центре шведского города Гётеборг произошел взрыв в жилом доме, передает портал Nordic News
со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, госпитализированы от 20 до 25 человек; как минимум трое получили серьезные ранения.
Газета Aftonbladet
пишет, что взрыв произошел во вторник около 05:00 (06:00 мск), за ним последовал пожар: очаги возгорания находятся сразу в нескольких зданиях. Эвакуированы от 100 до 200 человек.
По словам пожарных, которых цитируют СМИ, некоторых жильцов нужно было спасать с балконов, другие покидали квартиры, спускаясь по самодельным веревкам из простыней.
Причина случившегося пока неясна.