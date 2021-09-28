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В шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.09.2021

В шведском Гетеборге прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

В центре шведского города Гётеборг произошел взрыв в жилом доме, передает портал Nordic News со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T09:29

2021-09-28T09:29

2021-09-28T12:25

в мире

гетеборг

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В центре шведского города Гётеборг произошел взрыв в жилом доме, передает портал Nordic News со ссылкой на местные СМИ.По предварительным данным, госпитализированы от 20 до 25 человек; как минимум трое получили серьезные ранения.Газета Aftonbladet пишет, что взрыв произошел во вторник около 05:00 (06:00 мск), за ним последовал пожар: очаги возгорания находятся сразу в нескольких зданиях. Эвакуированы от 100 до 200 человек.По словам пожарных, которых цитируют СМИ, некоторых жильцов нужно было спасать с балконов, другие покидали квартиры, спускаясь по самодельным веревкам из простыней.Причина случившегося пока неясна.

гетеборг

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гетеборг