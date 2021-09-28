https://ria.ru/20210928/vystavka-1752122964.html

Alibaba впервые устроит онлайн-выставку российской продукции

Alibaba впервые устроит онлайн-выставку российской продукции - РИА Новости, 28.09.2021

Alibaba впервые устроит онлайн-выставку российской продукции

Более 500 российских экспортеров представят свою продукцию на первой онлайн-выставке российской продукции на китайском торговом портале Alibaba, сообщили... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:44

2021-09-28T10:44

2021-09-28T10:44

россия-китай: главное

экономика

китай

москва

alibaba group

славянка

вкусвилл

россия

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МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 500 российских экспортеров представят свою продукцию на первой онлайн-выставке российской продукции на китайском торговом портале Alibaba, сообщили информслужбе "Россия-Китай: главное" в торговом представительстве России в КНР.Церемония открытия выставки на Alibaba.com, онлайн-портале Alibaba Group по работе с оптовыми поставщиками и покупателями, состоится 29 сентября. Сама выставка пройдет с 4 по 17 октября.Среди российских участников - такие известные бренды, как "ВкусВилл", "Славянка" и FOODCODE, а также производители высокотехнологичных фитнес-тренажеров, профессиональной косметики, безалкогольных напитков, разработчики энергосберегающих технологий, фармацевты.Выставка проводится при поддержке Российского экспортного центра.

https://ria.ru/20210927/kitay-1751958872.html

китай

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, москва, alibaba group, славянка , вкусвилл, россия