https://ria.ru/20210928/vystavka-1752122964.html
Alibaba впервые устроит онлайн-выставку российской продукции
Alibaba впервые устроит онлайн-выставку российской продукции - РИА Новости, 28.09.2021
Alibaba впервые устроит онлайн-выставку российской продукции
Более 500 российских экспортеров представят свою продукцию на первой онлайн-выставке российской продукции на китайском торговом портале Alibaba, сообщили... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:44
2021-09-28T10:44
2021-09-28T10:44
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МОСКВА, 28 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 500 российских экспортеров представят свою продукцию на первой онлайн-выставке российской продукции на китайском торговом портале Alibaba, сообщили информслужбе "Россия-Китай: главное" в торговом представительстве России в КНР.Церемония открытия выставки на Alibaba.com, онлайн-портале Alibaba Group по работе с оптовыми поставщиками и покупателями, состоится 29 сентября. Сама выставка пройдет с 4 по 17 октября.Среди российских участников - такие известные бренды, как "ВкусВилл", "Славянка" и FOODCODE, а также производители высокотехнологичных фитнес-тренажеров, профессиональной косметики, безалкогольных напитков, разработчики энергосберегающих технологий, фармацевты.Выставка проводится при поддержке Российского экспортного центра.
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экономика, китай, москва, alibaba group, славянка , вкусвилл, россия
Alibaba впервые устроит онлайн-выставку российской продукции
Китайский торговый портал Alibaba впервые устроит онлайн-выставку российской продукции