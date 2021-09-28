https://ria.ru/20210928/vybory-1752159706.html

В США завели дело на адвоката, заявившего о вмешательстве России в выборы

В США завели дело на адвоката, заявившего о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 28.09.2021

В США завели дело на адвоката, заявившего о вмешательстве России в выборы

В США адвоката Майкла Сассмана, который тайно представлял интересы избирательной кампании кандидата в президенты Хиллари Клинтон, обвинили в передаче ФБР в 2016 РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:45

2021-09-28T13:45

2021-09-28T16:05

в мире

сша

хиллари клинтон

дональд трамп

евгений пригожин

фбр

"вмешательство" рф в выборы в сша

россия

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В США адвоката Майкла Сассмана, который тайно представлял интересы избирательной кампании кандидата в президенты Хиллари Клинтон, обвинили в передаче ФБР в 2016 году ложных сведений о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы, сообщила в соцсети "ВКонтакте" компания "Конкорд".Уголовное дело открыл спецпрокурор США Джон Дарем, которого назначили расследовать возможное сотрудничество между Дональдом Трампом и Москвой. Там напомнили, что владелец "Конкорда" предприниматель Евгений Пригожин более трех месяцев назад потребовал от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Казначействе США отменить все наложенные на него санкции и раскрыть основания для их введения. Ответа пока не поступило, в компании рассчитывают, что разбирательство дойдет до открытого суда."Евгений Викторович продолжит бороться за правду, несмотря на явное нежелание властей США соблюдать собственные законы и правила", — заключили в "Конкорде".Вашингтон внес в санкционный список Пригожина и три предположительно связанные с ним компании по обвинению во вмешательстве в выборы. Представители "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кетеринг" добились того, что дело было закрыто до суда по просьбе Минюста США. В ведомстве объяснили отказ от дальнейшего судебного преследования нежеланием предоставлять ответчикам доказательную базу, ссылаясь на секретность методов спецслужб. Адвокат Эрик Дюбелье заявил РИА Новости, что защита выиграла дело вне зависимости от того, как это пытаются подать прокуроры.Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/bayden--1601647408.html

https://ria.ru/20210927/prigozhin-1752052328.html

сша

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в мире, сша, хиллари клинтон, дональд трамп, евгений пригожин, фбр, "вмешательство" рф в выборы в сша, россия