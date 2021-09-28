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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210928/vybory-1752109876.html
Медведев прокомментировал победу "Единой России" на выборах в Госдуму
Медведев прокомментировал победу "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 28.09.2021
Медведев прокомментировал победу "Единой России" на выборах в Госдуму
Зампредседателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что задача партии - не целовать всех и раздавать лозунги, а принимать важные... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T09:15
2021-09-28T09:15
выборы в государственную думу
политика
единая россия
дмитрий медведев
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что задача партии - не целовать всех и раздавать лозунги, а принимать важные решения в защиту людей.Медведев в интервью RT, говоря о победе партии на сентябрьских выборах в РФ, отметил, что 50% голосов - "это очень хороший результат", но не повод почивать на лаврах. По его словам, выбор "Единой России" гражданами обусловлен тем, что программа, которая принималась в 2016 году, "в значительной степени исполнена".Отвечая на вопрос интервьюера об идеологии партии и ее соотношению к "левым" или "правым", председатель ЕР сказал, что у нее не должно быть ярко выраженной идеологии."Единая Россия", как мы обычно говорим, и это правда, - это партия реальных дел... То, что зафиксировано, записано, стараемся показывать на собственном примере... Но если говорить о месте "Единой России" в политическом спектре, то я бы сказал, что это консервативная или центристская сила", - отметил он.Говоря о политической конкуренции в стране и об уменьшении более чем в два раза количества партий, допущенных до выборов в 2021 году относительно предыдущих, Медведев заявил, что это "не тревожная, и не благоприятная тенденция". Он напомнил, что решение о расширении возможностей создавать политические организации в форме партии в стране принял он сам в 2012 году. Тогда наблюдалось увеличение числа партий."Часть из них просто не выдержала политической конкуренции, борьбы и просто не нашла финансирование. Не нашла своего избирателя. Часть из них нарушила закон. От них, собственно, и избавился Верховный суд, приняв соответствующие решения. Так что я не вижу в этом чего-то особо тревожного", - подчеркнул Медведев.
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политика, единая россия, дмитрий медведев, выборы в государственную думу, россия
09:15 28.09.2021
 
Медведев прокомментировал победу "Единой России" на выборах в Госдуму

Медведев про задачи ЕР: не целовать и обнимать всех, а принимать решения для людей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу РФ 8-го созыва
Экран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу РФ 8-го созыва - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что задача партии - не целовать всех и раздавать лозунги, а принимать важные решения в защиту людей.
Медведев в интервью RT, говоря о победе партии на сентябрьских выборах в РФ, отметил, что 50% голосов - "это очень хороший результат", но не повод почивать на лаврах. По его словам, выбор "Единой России" гражданами обусловлен тем, что программа, которая принималась в 2016 году, "в значительной степени исполнена".
"Партия же никогда не уходила от ответственности. Партия принимала решения разные. И не всегда популярные. И я считаю, что в этом как раз и есть главная задача правящей партии. Не просто раздавать лозунги, всех целовать, обнимать, говорить о том, что, мы сделаем вот это, другое. А на самом деле принимать решения важные, в защиту людей", - сказал Медведев.
Отвечая на вопрос интервьюера об идеологии партии и ее соотношению к "левым" или "правым", председатель ЕР сказал, что у нее не должно быть ярко выраженной идеологии.
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"Единая Россия", как мы обычно говорим, и это правда, - это партия реальных дел... То, что зафиксировано, записано, стараемся показывать на собственном примере... Но если говорить о месте "Единой России" в политическом спектре, то я бы сказал, что это консервативная или центристская сила", - отметил он.
Говоря о политической конкуренции в стране и об уменьшении более чем в два раза количества партий, допущенных до выборов в 2021 году относительно предыдущих, Медведев заявил, что это "не тревожная, и не благоприятная тенденция". Он напомнил, что решение о расширении возможностей создавать политические организации в форме партии в стране принял он сам в 2012 году. Тогда наблюдалось увеличение числа партий.
"Часть из них просто не выдержала политической конкуренции, борьбы и просто не нашла финансирование. Не нашла своего избирателя. Часть из них нарушила закон. От них, собственно, и избавился Верховный суд, приняв соответствующие решения. Так что я не вижу в этом чего-то особо тревожного", - подчеркнул Медведев.
 
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