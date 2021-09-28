https://ria.ru/20210928/volodin-1752206038.html

Источник сообщил о встрече Володина с руководством думских фракций

Источник сообщил о встрече Володина с руководством думских фракций - РИА Новости, 28.09.2021

Источник сообщил о встрече Володина с руководством думских фракций

Руководство думских фракций в понедельник, 27 сентября встретилось с председателем Госдумы VII созыва Вячеславом Володиным, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:58

2021-09-28T17:58

2021-09-28T17:58

политика

вячеслав володин

госдума рф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_0:68:2860:1677_1920x0_80_0_0_ce7f939f42f8ef0a66f9be7b14c449cc.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Руководство думских фракций в понедельник, 27 сентября встретилось с председателем Госдумы VII созыва Вячеславом Володиным, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству КПРФ."Вчера руководители фракций в Госдуме встречались с Володиным", - сказал источник.О том, что встречи и консультации со всеми фракциями и депутатами Госдумы необходимо провести на текущей неделе, чтобы обсудить с ними организацию работы в новом созыве, заявил ранее Володин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210926/volodin-1751880916.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вячеслав володин, госдума рф, выборы в государственную думу