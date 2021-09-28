https://ria.ru/20210928/volodin-1752206038.html
Источник сообщил о встрече Володина с руководством думских фракций
Источник сообщил о встрече Володина с руководством думских фракций - РИА Новости, 28.09.2021
Источник сообщил о встрече Володина с руководством думских фракций
Руководство думских фракций в понедельник, 27 сентября встретилось с председателем Госдумы VII созыва Вячеславом Володиным, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:58
2021-09-28T17:58
2021-09-28T17:58
политика
вячеслав володин
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Руководство думских фракций в понедельник, 27 сентября встретилось с председателем Госдумы VII созыва Вячеславом Володиным, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству КПРФ."Вчера руководители фракций в Госдуме встречались с Володиным", - сказал источник.О том, что встречи и консультации со всеми фракциями и депутатами Госдумы необходимо провести на текущей неделе, чтобы обсудить с ними организацию работы в новом созыве, заявил ранее Володин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20210926/volodin-1751880916.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф, выборы в государственную думу
Источник сообщил о встрече Володина с руководством думских фракций
Источник сообщил о встрече спикера Госдумы Володина с руководством думских фракций