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Военным проиндексируют выплаты еще на пять процентов
Военным проиндексируют выплаты еще на пять процентов - РИА Новости, 28.09.2021
Военным проиндексируют выплаты еще на пять процентов
Владимир Путин объявил о повышении выплат военным и силовикам в 2023 году. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:37
2021-09-28T16:05
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Путин объявил о повышении выплат военным и силовикам в 2023 году."Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.Президент также сообщил о решении увеличить денежное довольствие в правоохранительных органах — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других: в ближайшие два года их общая сумма будет расти по девять процентов. По его словам, это позволит сократить разрыв между их доходами и выплатами военным, образовавшийся в последние годы.Ранее глава государства предложил индексировать зарплаты в этой сфере, чтобы они росли быстрее инфляции.В сентябре военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей.
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безопасность, владимир путин, россия
14:37 28.09.2021 (обновлено: 16:05 28.09.2021)
 
Военным проиндексируют выплаты еще на пять процентов

Военным и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют выплаты еще на 5%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Путин объявил о повышении выплат военным и силовикам в 2023 году.
"Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Президент также сообщил о решении увеличить денежное довольствие в правоохранительных органах — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других: в ближайшие два года их общая сумма будет расти по девять процентов. По его словам, это позволит сократить разрыв между их доходами и выплатами военным, образовавшийся в последние годы.
Ранее глава государства предложил индексировать зарплаты в этой сфере, чтобы они росли быстрее инфляции.
В сентябре военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 17:53
Путин предложил индексировать денежное довольствие военным выше инфляции
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
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