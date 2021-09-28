14:37 28.09.2021 (обновлено: 16:05 28.09.2021)
Военным проиндексируют выплаты еще на пять процентов
Военным и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют выплаты еще на 5%
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Путин объявил о повышении выплат военным и силовикам в 2023 году.
"Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Президент также сообщил о решении увеличить денежное довольствие в правоохранительных органах — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других: в ближайшие два года их общая сумма будет расти по девять процентов. По его словам, это позволит сократить разрыв между их доходами и выплатами военным, образовавшийся в последние годы.
Президент также сообщил о решении увеличить денежное довольствие в правоохранительных органах — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других: в ближайшие два года их общая сумма будет расти по девять процентов. По его словам, это позволит сократить разрыв между их доходами и выплатами военным, образовавшийся в последние годы.
Ранее глава государства предложил индексировать зарплаты в этой сфере, чтобы они росли быстрее инфляции.
В сентябре военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей.