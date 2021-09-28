https://ria.ru/20210928/voennye-1752168888.html

Военным проиндексируют выплаты еще на пять процентов

Военным проиндексируют выплаты еще на пять процентов - РИА Новости, 28.09.2021

Военным проиндексируют выплаты еще на пять процентов

Владимир Путин объявил о повышении выплат военным и силовикам в 2023 году. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:37

2021-09-28T14:37

2021-09-28T16:05

безопасность

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743626613_0:144:2992:1827_1920x0_80_0_0_0ee23bee71ef77184b301eb5d11aeced.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Путин объявил о повышении выплат военным и силовикам в 2023 году."Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.Президент также сообщил о решении увеличить денежное довольствие в правоохранительных органах — МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других: в ближайшие два года их общая сумма будет расти по девять процентов. По его словам, это позволит сократить разрыв между их доходами и выплатами военным, образовавшийся в последние годы.Ранее глава государства предложил индексировать зарплаты в этой сфере, чтобы они росли быстрее инфляции.В сентябре военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210824/indeksatsiya-1747077766.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, владимир путин, россия