https://ria.ru/20210928/vodosnabzhenie-1752102761.html

В городе Валуйки под Белгородом восстановили водоснабжение

В городе Валуйки под Белгородом восстановили водоснабжение - РИА Новости, 28.09.2021

В городе Валуйки под Белгородом восстановили водоснабжение

Коммунальные службы в Белгородской области устранили аварию на канализационной насосной станции, которая в понедельник оставила без водоснабжения 17,5 тысячи... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T07:13

2021-09-28T07:13

2021-09-28T07:13

происшествия

белгородская область

валуйки

жкх

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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Коммунальные службы в Белгородской области устранили аварию на канализационной насосной станции, которая в понедельник оставила без водоснабжения 17,5 тысячи жителей города Валуйки, сообщает ГУМЧС по региону.Информация об отключении водоснабжения в городе Валуйки поступила спасателям в 11.10 мск понедельника. Из-за поломки насоса на канализационной насосной станции №1 в машинном отделении произошло отключение водоснабжения, под которое попали 11 социально значимых объектов и 17,5 тысяч жителей."В 00 часов 10 минут закончены аварийно-восстановительные работы. Приступили к заполнению системы водой", - говорится в сообщении.Почти две недели назад, 15 сентября, в Валуйках произошла подобная авария. Из-за прорыва трубопровода в напорном коллекторе машинного отделения канализационной насосной станции без воды остались 11 социально-значимых объектов и 17,5 тысяч жителей. Аварию устранили в ночь на 16 сентября.Население Валуек, по открытым данным, более 34 тысяч человек.

https://ria.ru/20210924/volgograd-1751659669.html

белгородская область

валуйки

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происшествия, белгородская область, валуйки, жкх