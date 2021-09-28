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В городе Валуйки под Белгородом восстановили водоснабжение
В городе Валуйки под Белгородом восстановили водоснабжение - РИА Новости, 28.09.2021
В городе Валуйки под Белгородом восстановили водоснабжение
Коммунальные службы в Белгородской области устранили аварию на канализационной насосной станции, которая в понедельник оставила без водоснабжения 17,5 тысячи... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T07:13
2021-09-28T07:13
2021-09-28T07:13
происшествия
белгородская область
валуйки
жкх
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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Коммунальные службы в Белгородской области устранили аварию на канализационной насосной станции, которая в понедельник оставила без водоснабжения 17,5 тысячи жителей города Валуйки, сообщает ГУМЧС по региону.Информация об отключении водоснабжения в городе Валуйки поступила спасателям в 11.10 мск понедельника. Из-за поломки насоса на канализационной насосной станции №1 в машинном отделении произошло отключение водоснабжения, под которое попали 11 социально значимых объектов и 17,5 тысяч жителей."В 00 часов 10 минут закончены аварийно-восстановительные работы. Приступили к заполнению системы водой", - говорится в сообщении.Почти две недели назад, 15 сентября, в Валуйках произошла подобная авария. Из-за прорыва трубопровода в напорном коллекторе машинного отделения канализационной насосной станции без воды остались 11 социально-значимых объектов и 17,5 тысяч жителей. Аварию устранили в ночь на 16 сентября.Население Валуек, по открытым данным, более 34 тысяч человек.
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происшествия, белгородская область, валуйки, жкх
В городе Валуйки под Белгородом восстановили водоснабжение
В Белгородской области устранили аварию, которая оставила без воды 17,5 тысячи человек
ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости.
Коммунальные службы в Белгородской области
устранили аварию на канализационной насосной станции, которая в понедельник оставила без водоснабжения 17,5 тысячи жителей города Валуйки
, сообщает ГУМЧС по региону.
Информация об отключении водоснабжения в городе Валуйки поступила спасателям в 11.10 мск понедельника. Из-за поломки насоса на канализационной насосной станции №1 в машинном отделении произошло отключение водоснабжения, под которое попали 11 социально значимых объектов и 17,5 тысяч жителей.
"В 00 часов 10 минут закончены аварийно-восстановительные работы. Приступили к заполнению системы водой", - говорится в сообщении.
Почти две недели назад, 15 сентября, в Валуйках произошла подобная авария. Из-за прорыва трубопровода в напорном коллекторе машинного отделения канализационной насосной станции без воды остались 11 социально-значимых объектов и 17,5 тысяч жителей. Аварию устранили в ночь на 16 сентября.
Население Валуек, по открытым данным, более 34 тысяч человек.