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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210928/venom-1752125337.html
В Сети появились первые отзывы на нового "Венома" с Томом Харди
В Сети появились первые отзывы на нового "Венома" с Томом Харди - РИА Новости, 28.09.2021
В Сети появились первые отзывы на нового "Венома" с Томом Харди
В Интернете появились первые отзывы на сиквел "Венома", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:16
2021-09-28T14:16
культура
том харди (эдвард харди)
новости культуры
кино и сериалы
вуди харрельсон
энди серкис
что посмотреть
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Интернете появились первые отзывы на сиквел "Венома", сообщает Screen Rant. Эмбарго на рецензии еще в силе, однако оно не распространяется на социальные сети. Мнениями о фильме зарубежные критики делятся в личных микроблогах. Оригинальный фильм вышел в октябре 2018 и был коммерчески успешен. При бюджете в 100 миллионов долларов он собрал 856 миллионов. В нем рассказывалось о том, как репортер Эдди Брок стал хозяином инопланетного симбиота Венома. Внеземное создание наделило носителя сверхсилой и было готово съесть все, что угодно. Во второй части франшизы журналист и прожорливый гость из космоса пытаются наладить совместный быт, а также сражаются с маньяком Клетусом Кэседи (он же суперзлодей Карнаж).Эдди Брока сыграл Том Харди, а жаждущего устроить бойню преступника — Вуди Харрельсон. Режиссер блокбастера — Энди Серкис. Автор Screeen Rant Молли Фриман считает, что в ленте есть "действительно интересные и очаровательные моменты". Все они связаны с тем, как взаимодействуют Эдди и Веном. Тем не менее журналистка нашла слабое место блокбастера — в нем слишком много всего намешано. "С "Веномом 2" все просто. Понравился первый фильм? Значит, и этот тоже зацепит. Не в восторге от предыдущей ленты? Тогда и вторая не произведет хорошего впечатления. "Веном 2" — более масштабная и динамичная версия фильма-предшественника, который был мне по душе и о котором я мгновенно забыл. Весело. Легкомысленно", — говорит Жермен Люссье, пишущий для Gizmodo. "Фильм глупее надо поискать, но я ничего не могу с собой поделать — мне он очень понравился. Я бы еще с десяток картин посмотрел, в которых Эдди и Веном называли бы друг друга неудачниками. Там даже есть сцена, где они лежат на пляже и любуются закатом", — не сдерживает эмоций Майк Райан, публикующийся на сайте UPROXX."Том Харди фантастичен в "Веноме 2", — уверяет Эрик Дэвис из Rotten Tomatoes и Fandango. "Безусловно злодеи здесь — прирожденные убийцы, но все равно Харди "крадет" каждую сцену", — думает журналист. В российский прокат фильм выйдет 30 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20210818/otzyvy-1746123687.html
https://ria.ru/20210727/cruise-1742970951.html
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том харди (эдвард харди), новости культуры, кино и сериалы, вуди харрельсон, энди серкис, что посмотреть
14:16 28.09.2021
 
В Сети появились первые отзывы на нового "Венома" с Томом Харди

В социальных сетях появились первые отзывы критиков на фильм "Веном 2"

© Marvel Entertainment (2021)Кадр из фильма "Веном 2"
Кадр из фильма Веном 2
© Marvel Entertainment (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Интернете появились первые отзывы на сиквел "Венома", сообщает Screen Rant.
Эмбарго на рецензии еще в силе, однако оно не распространяется на социальные сети. Мнениями о фильме зарубежные критики делятся в личных микроблогах.
Оригинальный фильм вышел в октябре 2018 и был коммерчески успешен. При бюджете в 100 миллионов долларов он собрал 856 миллионов.
В нем рассказывалось о том, как репортер Эдди Брок стал хозяином инопланетного симбиота Венома. Внеземное создание наделило носителя сверхсилой и было готово съесть все, что угодно. Во второй части франшизы журналист и прожорливый гость из космоса пытаются наладить совместный быт, а также сражаются с маньяком Клетусом Кэседи (он же суперзлодей Карнаж).
Эдди Брока сыграл Том Харди, а жаждущего устроить бойню преступника — Вуди Харрельсон. Режиссер блокбастера — Энди Серкис.
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Автор Screeen Rant Молли Фриман считает, что в ленте есть "действительно интересные и очаровательные моменты". Все они связаны с тем, как взаимодействуют Эдди и Веном. Тем не менее журналистка нашла слабое место блокбастера — в нем слишком много всего намешано.
"С "Веномом 2" все просто. Понравился первый фильм? Значит, и этот тоже зацепит. Не в восторге от предыдущей ленты? Тогда и вторая не произведет хорошего впечатления. "Веном 2" — более масштабная и динамичная версия фильма-предшественника, который был мне по душе и о котором я мгновенно забыл. Весело. Легкомысленно", — говорит Жермен Люссье, пишущий для Gizmodo.
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"Фильм глупее надо поискать, но я ничего не могу с собой поделать — мне он очень понравился. Я бы еще с десяток картин посмотрел, в которых Эдди и Веном называли бы друг друга неудачниками. Там даже есть сцена, где они лежат на пляже и любуются закатом", — не сдерживает эмоций Майк Райан, публикующийся на сайте UPROXX.
"Том Харди фантастичен в "Веноме 2", — уверяет Эрик Дэвис из Rotten Tomatoes и Fandango. "Безусловно злодеи здесь — прирожденные убийцы, но все равно Харди "крадет" каждую сцену", — думает журналист.
В российский прокат фильм выйдет 30 сентября 2021 года.
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КультураТом Харди (Эдвард Харди)Новости культурыКино и сериалыВуди ХаррельсонЭнди Серкисчто посмотреть
 
 
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