https://ria.ru/20210928/ubiystvo-1752220920.html

В США убийца журналистов получил шесть пожизненных сроков

В США убийца журналистов получил шесть пожизненных сроков - РИА Новости, 28.09.2021

В США убийца журналистов получил шесть пожизненных сроков

Суд штата Мэриленд приговорил Джеррода Рамоса, застрелившего в 2018 году пятерых сотрудников местной газеты, к шести пожизненным срокам заключения, пять из... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T19:33

2021-09-28T19:33

2021-09-28T19:51

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Суд штата Мэриленд приговорил Джеррода Рамоса, застрелившего в 2018 году пятерых сотрудников местной газеты, к шести пожизненным срокам заключения, пять из которых без возможности условно-досрочного освобождения, и еще к 345 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в прокуратуре штата.Пять человек погибли и двое были ранены при стрельбе 28 июня 2018 года в редакции издания Capital Gazette. Был задержан подозреваемый Джеррод Рамос, который много лет безуспешно судился с газетой и угрожал ее сотрудникам."Подсудимый был приговорен к пяти пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение, а также получил еще один пожизненный срок и 345 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.В июле этого года Capital Gazette сообщила, что, поскольку Рамос признал себя виновным по 22 пунктам, которые влекут пожизненное заключение, этот срок можно было считать предрешенным, хотя приговор еще не был вынесен.

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в мире, мэриленд, сша