https://ria.ru/20210928/tykva-1752152931.html
Итальянцы вырастили самую большую в мире тыкву
Итальянцы вырастили самую большую в мире тыкву - РИА Новости, 28.09.2021
Итальянцы вырастили самую большую в мире тыкву
Итальянские фермеры на фестивале тыквы в Тоскане представили самый большой в мире овощ весом 1226 килограммов, сообщается в Facebook организатора мероприятия... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:16
2021-09-28T13:16
2021-09-28T13:18
в мире
италия
фермеры
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РИМ, 28 сен – РИА Новости. Итальянские фермеры на фестивале тыквы в Тоскане представили самый большой в мире овощ весом 1226 килограммов, сообщается в Facebook организатора мероприятия культурной ассоциации Lo Zuccone.Тыкву-рекордсмена привезли на трехдневный праздник Big Pumpkin Festival. На опубликованных видео гигантский овощ погружают на платформу с весами при помощи автопогрузчика. Участники фестиваля с удовольствием позировали на фоне тыквы: на фотографии с подписью "новый мировой рекорд наш" ее окружают десяток мужчин.Как отмечает газета il Messaggero, для получения тыквы подобных размеров нужны специальные генетические скрещивания. Сейчас организаторы фестиваля и фермеры, вырастившие тыкву-тяжеловеса, ожидают подтверждения своего рекорда со стороны книги рекордов Гиннеса.Нынешний мировой рекорд принадлежит бельгийцу Матиасу Виллеминсу, который в 2016 году зарегистрировал овощ весом 1190,5 килограммов.
https://ria.ru/20201125/tykva-1586339205.html
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в мире, италия, фермеры
13:16 28.09.2021 (обновлено: 13:18 28.09.2021)
Итальянцы вырастили самую большую в мире тыкву
Итальянские фермеры вырастили самую большую тыкву в мире весом в 1,2 тонны