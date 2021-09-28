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В Приморье проверят школу, где пятиклассника не отпустили в туалет
В Приморье проверят школу, где пятиклассника не отпустили в туалет - РИА Новости, 28.09.2021
В Приморье проверят школу, где пятиклассника не отпустили в туалет
Проверка организована в средней школе №19 города Артёма в Приморье, где учительница не отпустила ребенка с урока в туалет и он оконфузился при одноклассниках,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:43
2021-09-28T14:43
2021-09-28T14:43
происшествия
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артёмовский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Проверка организована в средней школе №19 города Артёма в Приморье, где учительница не отпустила ребенка с урока в туалет и он оконфузился при одноклассниках, сообщила РИА Новости начальник управления образования администрации Артёмовского городского округа Наталья Макиенко.Ранее в социальных сетях появилась информация, что в средней школе №19 города Артема произошел инцидент на уроке биологии. По словам мамы одного из учеников, учительница не отпустила с урока пятиклассника в туалет, ребёнок не смог дотерпеть до перемены. У многих одноклассников ситуация вызвала смех, хотя нашлись и те, кто заступился за товарища. Инцидент вызвал резонанс."По факту инцидента, где учитель биологии не отпустила школьника с урока в туалет... в школе №19 начата служебная проверка. Директор образовательного учреждения, классный руководитель ученика и учитель биологии, на уроке которого произошел инцидент, написали объяснение. Сегодня также состоялась встреча специалистов управления образования, педагогов и мамы ученика", - сообщила Макиенко, добавив, что по результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы в ближайшее время.
https://ria.ru/20210914/shkola-1749962385.html
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происшествия, школа, артёмовский городской округ, приморский край, артем, россия
В Приморье проверят школу, где пятиклассника не отпустили в туалет
В Приморье проверят школу №19 города Артема, где пятиклассника не отпустили в туалет