https://ria.ru/20210928/tualet-1752170760.html

В Приморье проверят школу, где пятиклассника не отпустили в туалет

В Приморье проверят школу, где пятиклассника не отпустили в туалет - РИА Новости, 28.09.2021

В Приморье проверят школу, где пятиклассника не отпустили в туалет

Проверка организована в средней школе №19 города Артёма в Приморье, где учительница не отпустила ребенка с урока в туалет и он оконфузился при одноклассниках,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:43

2021-09-28T14:43

2021-09-28T14:43

происшествия

школа

артёмовский городской округ

приморский край

артем

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Проверка организована в средней школе №19 города Артёма в Приморье, где учительница не отпустила ребенка с урока в туалет и он оконфузился при одноклассниках, сообщила РИА Новости начальник управления образования администрации Артёмовского городского округа Наталья Макиенко.Ранее в социальных сетях появилась информация, что в средней школе №19 города Артема произошел инцидент на уроке биологии. По словам мамы одного из учеников, учительница не отпустила с урока пятиклассника в туалет, ребёнок не смог дотерпеть до перемены. У многих одноклассников ситуация вызвала смех, хотя нашлись и те, кто заступился за товарища. Инцидент вызвал резонанс."По факту инцидента, где учитель биологии не отпустила школьника с урока в туалет... в школе №19 начата служебная проверка. Директор образовательного учреждения, классный руководитель ученика и учитель биологии, на уроке которого произошел инцидент, написали объяснение. Сегодня также состоялась встреча специалистов управления образования, педагогов и мамы ученика", - сообщила Макиенко, добавив, что по результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы в ближайшее время.

https://ria.ru/20210914/shkola-1749962385.html

артёмовский городской округ

приморский край

артем

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, школа, артёмовский городской округ, приморский край, артем, россия