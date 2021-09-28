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Глава генштаба США отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Трампа
Глава генштаба США отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Трампа - РИА Новости, 28.09.2021
Глава генштаба США отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Трампа
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на слушаниях в сенате отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Дональда Трампа по РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:23
2021-09-28T17:49
в мире
сша
дональд трамп
марк милли
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на слушаниях в сенате отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Дональда Трампа по применению ядерного оружия в последние дни его президентства.Милли, тем не менее, подтвердил основную канву событий, описанных в книге журналиста Боба Вудворда и ставших основанием для многочисленных нападок на генерала и призывов к его отставке.Согласно книге, на финише президентства Трампа он вызвал к себе старших офицеров, чтобы повторить с ними процедуры запуска ядерного оружия, и сказал, что "президент один может отдать такой приказ, но самое главное, чтобы он, Милли, был также обязательно вовлечен".Генерал признал, что совещанию предшествовал его телефонный разговор со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, которая выражала обеспокоенность непредсказуемостью Трампа, который отказывался смириться с поражением на президентских выборах и искал возможность остаться у власти."Я объяснил ей, что президент – это единственная командная инстанция, которая касается решений о применении ядерного оружия, но в одиночку он ракеты не запускает. Я также сказал ей, что диагностика ментального здоровья президента не входит в мою компетенцию", - впервые пересказал Милли содержание беседы.Он утверждает, что немедленно поставил о ней в известность руководство Пентагона.
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в мире, сша, дональд трамп, марк милли
17:23 28.09.2021 (обновлено: 17:49 28.09.2021)
 
Глава генштаба США отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Трампа

Глава генштаба США генерал Милли отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Трампа

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на слушаниях в сенате отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Дональда Трампа по применению ядерного оружия в последние дни его президентства.
Милли, тем не менее, подтвердил основную канву событий, описанных в книге журналиста Боба Вудворда и ставших основанием для многочисленных нападок на генерала и призывов к его отставке.
"Я ни разу не пытался повлиять на процесс, изменить его, узурпировать полномочия или самому вклиниться в цепочку командования", - сказал Милли на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.
Согласно книге, на финише президентства Трампа он вызвал к себе старших офицеров, чтобы повторить с ними процедуры запуска ядерного оружия, и сказал, что "президент один может отдать такой приказ, но самое главное, чтобы он, Милли, был также обязательно вовлечен".
Генерал признал, что совещанию предшествовал его телефонный разговор со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, которая выражала обеспокоенность непредсказуемостью Трампа, который отказывался смириться с поражением на президентских выборах и искал возможность остаться у власти.
"Я объяснил ей, что президент – это единственная командная инстанция, которая касается решений о применении ядерного оружия, но в одиночку он ракеты не запускает. Я также сказал ей, что диагностика ментального здоровья президента не входит в мою компетенцию", - впервые пересказал Милли содержание беседы.
Он утверждает, что немедленно поставил о ней в известность руководство Пентагона.
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