https://ria.ru/20210928/tramp-1752199430.html

Глава генштаба США отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Трампа

Глава генштаба США отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Трампа - РИА Новости, 28.09.2021

Глава генштаба США отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Трампа

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на слушаниях в сенате отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Дональда Трампа по РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T17:23

2021-09-28T17:23

2021-09-28T17:49

в мире

сша

дональд трамп

марк милли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148996/20/1489962034_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_29b7f6cccc70785226e3a79d6ae8c2bb.jpg

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на слушаниях в сенате отверг обвинения в попытках ограничить полномочия Дональда Трампа по применению ядерного оружия в последние дни его президентства.Милли, тем не менее, подтвердил основную канву событий, описанных в книге журналиста Боба Вудворда и ставших основанием для многочисленных нападок на генерала и призывов к его отставке.Согласно книге, на финише президентства Трампа он вызвал к себе старших офицеров, чтобы повторить с ними процедуры запуска ядерного оружия, и сказал, что "президент один может отдать такой приказ, но самое главное, чтобы он, Милли, был также обязательно вовлечен".Генерал признал, что совещанию предшествовал его телефонный разговор со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, которая выражала обеспокоенность непредсказуемостью Трампа, который отказывался смириться с поражением на президентских выборах и искал возможность остаться у власти."Я объяснил ей, что президент – это единственная командная инстанция, которая касается решений о применении ядерного оружия, но в одиночку он ракеты не запускает. Я также сказал ей, что диагностика ментального здоровья президента не входит в мою компетенцию", - впервые пересказал Милли содержание беседы.Он утверждает, что немедленно поставил о ней в известность руководство Пентагона.

https://ria.ru/20210917/prezident-1750386701.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, дональд трамп, марк милли