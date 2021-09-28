https://ria.ru/20210928/tramp-1752179268.html

Бывший пресс-секретарь рассказала, что Трамп шепнул Путину во время встречи

Бывший пресс-секретарь рассказала, что Трамп шепнул Путину во время встречи - РИА Новости, 28.09.2021

Бывший пресс-секретарь рассказала, что Трамп шепнул Путину во время встречи

Бывшая пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм в мемуарах утверждает, что он намеренно пытался казаться более жестким в беседе с... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:23

2021-09-28T15:23

2021-09-28T16:31

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меланья трамп

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм в мемуарах утверждает, что он намеренно пытался казаться более жестким в беседе с Владимиром Путиным во время их встречи в Японии в 2019 году. По ее словам, он предупреждал российского лидера, что это только "для камер", пишет газета Washington Post.Как отмечает издание, о той встрече на полях саммита G20 в Осаке в 2019 году мало что известно.Гришэм, тогда была пресс-секретарем Трампа. Она утверждает, что видела, как в тот день американский президент наклонился к Путину и сказал ему: "Я буду вести себя с вами немного жестче несколько минут. Но это для камер, а как только они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете".Представитель Трампа Лиз Харрингтон заявила, что книга бывшего пресс-секретаря экс-президента — это "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а автора назвала "рассерженным бывшим сотрудником".Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", выйдет 5 октября. Она рассказывает о работе с бывшим американским лидером, а также о Меланье Трамп. Гришэм занимала должность пресс-секретаря во время президентской кампании Трампа в 2015 году, затем стала работать в Белом доме в качестве пресс-секретаря избранного президента, а потом — в качестве главы аппарата и пресс-представителя первой леди.

https://ria.ru/20210905/tramp-1748731140.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210926/tramp-1751869825.html

сша

япония

осака (город)

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в мире, сша, япония, осака (город), владимир путин, большая двадцатка, дональд трамп, меланья трамп