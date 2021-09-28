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Жительница Новосибирска получила срок за то, что обварила мать кипятком
Жительница Новосибирска получила срок за то, что обварила мать кипятком - РИА Новости, 28.09.2021
Жительница Новосибирска получила срок за то, что обварила мать кипятком
Дзержинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил к 5,5 годам колонии женщину за смерть матери, которую она в пьяном виде облила кипятком, сообщает... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T11:54
2021-09-28T11:54
происшествия
новосибирская область
новосибирск
здоровье - общество
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НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Дзержинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил к 5,5 годам колонии женщину за смерть матери, которую она в пьяном виде облила кипятком, сообщает прокуратура Новосибирской области."Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы Ирины Кухаренко… Суд приговорил Кухаренко к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.По данным прокуратуры, мать и дочь жили вместе. Злоупотреблявшая спиртным дочь ухаживала за матерью, поскольку перенесшая инсульт женщина по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться и страдала другими сопутствующими болезнями."В январе 2021 года в ходе ссоры дочь несколько раз ударила мать в голову, лицо, туловище, а затем вылила на нее из чайника кипящую воду. Медицинская помощь не была своевременно оказана, врачей не вызывали. Примерно через 20 дней потерпевшая скончалась в ожоговом центре. У нее имелись термические ожоги шеи, туловища, верхних и нижних конечностей (25% поверхности тела), которые состоят в прямой связи с наступлением смерти", - сообщили в надзорном ведомстве.Кроме лишения свободы, женщина должна выплатить 600 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в силу.
https://ria.ru/20201023/ubiystvo-1581230779.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, здоровье - общество
11:54 28.09.2021
 
Жительница Новосибирска получила срок за то, что обварила мать кипятком

Жительницу Новосибирска приговорили к 5,5 годам колонии за смерть матери, облитой кипятком

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Дзержинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил к 5,5 годам колонии женщину за смерть матери, которую она в пьяном виде облила кипятком, сообщает прокуратура Новосибирской области.
"Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы Ирины Кухаренко… Суд приговорил Кухаренко к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
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Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.
По данным прокуратуры, мать и дочь жили вместе. Злоупотреблявшая спиртным дочь ухаживала за матерью, поскольку перенесшая инсульт женщина по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться и страдала другими сопутствующими болезнями.
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"В январе 2021 года в ходе ссоры дочь несколько раз ударила мать в голову, лицо, туловище, а затем вылила на нее из чайника кипящую воду. Медицинская помощь не была своевременно оказана, врачей не вызывали. Примерно через 20 дней потерпевшая скончалась в ожоговом центре. У нее имелись термические ожоги шеи, туловища, верхних и нижних конечностей (25% поверхности тела), которые состоят в прямой связи с наступлением смерти", - сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме лишения свободы, женщина должна выплатить 600 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в силу.
 
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