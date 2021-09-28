https://ria.ru/20210928/stsenariy-1752095365.html

Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий

Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий - РИА Новости, 28.09.2021

Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий

Счетная палата предлагает в рамках среднесрочного прогноза социально-экономического развития России предусматривать шоковый сценарий на случай резкого ухудшения РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T01:37

2021-09-28T01:37

2021-09-28T01:48

экономика

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Счетная палата предлагает в рамках среднесрочного прогноза социально-экономического развития России предусматривать шоковый сценарий на случай резкого ухудшения внешнеэкономических условий, говорится в заключении контрольного ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.Счетная палата отмечает, что среднесрочный прогноз социально-экономического развития РФ, показатели которого используются в расчетах к проекту закона о бюджете на следующий финансовый год и на плановый период, обычно не содержит сценария резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры."Однако в современной истории российская экономика уже неоднократно сталкивалась с экономическими потрясениями, прогнозирование которых не представляется возможным: наложение санкций в 2014 году, пандемия в 2020 году", - добавляется в документе.СП в конце октября прошлого года впервые подготовила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020-2023 годы, который включал шоковый сценарий, предполагающий продление карантинных мер до конца весны - начала лета 2021 года.

https://ria.ru/20210928/puzyr-1752094419.html

россия

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экономика, цены на нефть, россия