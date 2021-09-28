Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/stsenariy-1752095365.html
Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий
Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий - РИА Новости, 28.09.2021
Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий
Счетная палата предлагает в рамках среднесрочного прогноза социально-экономического развития России предусматривать шоковый сценарий на случай резкого ухудшения РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T01:37
2021-09-28T01:48
экономика
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/67/1066756772_32:0:1991:1102_1920x0_80_0_0_48a193b0011f785f8b79965b7897b8a4.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Счетная палата предлагает в рамках среднесрочного прогноза социально-экономического развития России предусматривать шоковый сценарий на случай резкого ухудшения внешнеэкономических условий, говорится в заключении контрольного ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.Счетная палата отмечает, что среднесрочный прогноз социально-экономического развития РФ, показатели которого используются в расчетах к проекту закона о бюджете на следующий финансовый год и на плановый период, обычно не содержит сценария резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры."Однако в современной истории российская экономика уже неоднократно сталкивалась с экономическими потрясениями, прогнозирование которых не представляется возможным: наложение санкций в 2014 году, пандемия в 2020 году", - добавляется в документе.СП в конце октября прошлого года впервые подготовила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020-2023 годы, который включал шоковый сценарий, предполагающий продление карантинных мер до конца весны - начала лета 2021 года.
https://ria.ru/20210928/puzyr-1752094419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/67/1066756772_277:0:1746:1102_1920x0_80_0_0_c5e993a85c694cda0569ec2b557d4d80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, цены на нефть, россия
01:37 28.09.2021 (обновлено: 01:48 28.09.2021)
 
Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий

СП предложила предусмотреть шоковый сценарий на случай экстренных экономических ситуаций

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Счетная палата предлагает в рамках среднесрочного прогноза социально-экономического развития России предусматривать шоковый сценарий на случай резкого ухудшения внешнеэкономических условий, говорится в заключении контрольного ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.
"Министерству экономического развития Российской Федерации предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности предусматривать в рамках среднесрочного прогноза сценарий шокового развития экономики в условиях резкого и непредсказуемого падения цен на энергоресурсы и сокращение внешнего и внутреннего спроса", - сказано в документе.
Счетная палата отмечает, что среднесрочный прогноз социально-экономического развития РФ, показатели которого используются в расчетах к проекту закона о бюджете на следующий финансовый год и на плановый период, обычно не содержит сценария резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры.
"Однако в современной истории российская экономика уже неоднократно сталкивалась с экономическими потрясениями, прогнозирование которых не представляется возможным: наложение санкций в 2014 году, пандемия в 2020 году", - добавляется в документе.
СП в конце октября прошлого года впервые подготовила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020-2023 годы, который включал шоковый сценарий, предполагающий продление карантинных мер до конца весны - начала лета 2021 года.
Новый жилой комплекс - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
01:18
Счетная палата предупредила о риске финансового пузыря на ипотечном рынке
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В Приморье нашлись пропавшие туристки
05:31Президент Южной Кореи приказал проанализировать действия КНДР
05:26МИД Японии заявил, что действия КНДР угрожают безопасности региона
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
Лента новостейМолния