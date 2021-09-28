https://ria.ru/20210928/stsenariy-1752095365.html
Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий
Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий - РИА Новости, 28.09.2021
Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий
Счетная палата предлагает в рамках среднесрочного прогноза социально-экономического развития России предусматривать шоковый сценарий на случай резкого ухудшения РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T01:37
2021-09-28T01:37
2021-09-28T01:48
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Счетная палата предлагает в рамках среднесрочного прогноза социально-экономического развития России предусматривать шоковый сценарий на случай резкого ухудшения внешнеэкономических условий, говорится в заключении контрольного ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.Счетная палата отмечает, что среднесрочный прогноз социально-экономического развития РФ, показатели которого используются в расчетах к проекту закона о бюджете на следующий финансовый год и на плановый период, обычно не содержит сценария резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры."Однако в современной истории российская экономика уже неоднократно сталкивалась с экономическими потрясениями, прогнозирование которых не представляется возможным: наложение санкций в 2014 году, пандемия в 2020 году", - добавляется в документе.СП в конце октября прошлого года впервые подготовила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020-2023 годы, который включал шоковый сценарий, предполагающий продление карантинных мер до конца весны - начала лета 2021 года.
https://ria.ru/20210928/puzyr-1752094419.html
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экономика, цены на нефть, россия
01:37 28.09.2021 (обновлено: 01:48 28.09.2021)
Счетная палата предложила предусмотреть шоковый сценарий
СП предложила предусмотреть шоковый сценарий на случай экстренных экономических ситуаций
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Счетная палата предлагает в рамках среднесрочного прогноза социально-экономического развития России
предусматривать шоковый сценарий на случай резкого ухудшения внешнеэкономических условий, говорится в заключении контрольного ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.
"Министерству экономического развития Российской Федерации предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности предусматривать в рамках среднесрочного прогноза сценарий шокового развития экономики в условиях резкого и непредсказуемого падения цен на энергоресурсы и сокращение внешнего и внутреннего спроса", - сказано в документе.
Счетная палата отмечает, что среднесрочный прогноз социально-экономического развития РФ, показатели которого используются в расчетах к проекту закона о бюджете на следующий финансовый год и на плановый период, обычно не содержит сценария резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры.
"Однако в современной истории российская экономика уже неоднократно сталкивалась с экономическими потрясениями, прогнозирование которых не представляется возможным: наложение санкций в 2014 году, пандемия в 2020 году", - добавляется в документе.
СП в конце октября прошлого года впервые подготовила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020-2023 годы, который включал шоковый сценарий, предполагающий продление карантинных мер до конца весны - начала лета 2021 года.