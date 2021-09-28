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В США заявили, что рассматривают все возможности для снижения цен на нефть
В США заявили, что рассматривают все возможности для снижения цен на нефть - РИА Новости, 28.09.2021
В США заявили, что рассматривают все возможности для снижения цен на нефть
США находятся в контакте с ОПЕК на предмет стабилизации нефтяного рынка и изучают иные возможности добиться снижения цен, заявила официальный представитель... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T21:49
2021-09-28T21:49
2021-09-28T21:49
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ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. США находятся в контакте с ОПЕК на предмет стабилизации нефтяного рынка и изучают иные возможности добиться снижения цен, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы продолжаем разговаривать со всеми международными партнерами, включая ОПЕК, о необходимости конкурентных рынков... Я хотела бы вас заверить, что мы не только взаимодействуем с ОПЕК, мы рассматриваем все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, для снижения цен на бензин... стоимости нефти", - сказала Псаки на брифинге.Псаки добавила, что у нее нет большей конкретики на эту тему. Она также добавила, что визит на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию, советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана связан с йеменским урегулированием, а не с ситуацией на мировых рынках нефти.
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в мире, сша, опек, цены на нефть
В США заявили, что рассматривают все возможности для снижения цен на нефть
Пресс-секретарь Белого Дома Псаки: США контактируют с ОПЕК на тему снижения цен на нефть