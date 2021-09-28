https://ria.ru/20210928/sputnikv-1752182400.html

Российский сенатор призвал в ПАСЕ ускорить экспертизу "Спутника V" в ЕС

Российский сенатор призвал в ПАСЕ ускорить экспертизу "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 28.09.2021

Российский сенатор призвал в ПАСЕ ускорить экспертизу "Спутника V" в ЕС

Процесс сертификации Европейским медицинским агентством российской вакцины "Спутник V" неоправданно затянут, считает сенатор заслуженный врач РФ Владимир... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:46

2021-09-28T15:46

2021-09-28T15:46

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вакцинация

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россия

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коронавирус в россии

владимир круглый

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Процесс сертификации Европейским медицинским агентством российской вакцины "Спутник V" неоправданно затянут, считает сенатор заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Экспертиза "Спутника V" продолжается уже более шести месяцев. Этот срок представляется неоправданно растянутым с учетом того, что, например, для первой одобренной на территории ЕС вакцины, разработанной компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, процесс занял чуть более двух месяцев. Еще меньше времени прошло для выдачи регистрационного удостоверения для американской вакцины Moderna", - сказал Круглый в ходе выступления на сессии ПАСЕ.Он напомнил, что "Спутник V" уже одобрили более чем в 70 странах с общим населением почти 4 миллиарда человек."Непризнание вакцины "Спутник V" уменьшает доступ граждан европейского континента к высококачественному препарату", - сказал Круглый. Он обратился к Ассамблее с предложением поддержать усилия "по скорейшему одобрению российской вакцины Европейским медицинским агентством".Делегация РФ решила не приезжать на сессию ПАСЕ в Страсбург из-за ситуации с непризнанием вакцины "Спутник V" в Европе. Член делегации по линии Совфеда Владимир Круглый ранее сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V"."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

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